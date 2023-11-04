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На тлі агресивних дій КНР Японія, США та Філіппіни співпрацюють для захисту свободи моря

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його країна, Філіппіни та США співпрацюють для захисту свободи Південно-Китайського моря на тлі агресивних дій Пекіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава японського уряду зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим, де двоє лідерів домовилися розпочати переговори щодо угоди про взаємний доступ військ для зміцнення військової співпраці на тлі поведінки КНР у Південно-Китайському морі останнім часом.

Варто зазначити, що і Філіппіни, і Японія є одними з найближчих азіатських союзників Сполучених Штатів Америки. Вони зайняли рішучу позицію проти того, що вони вважають агресивною поведінкою китайських суден на тлі десятилітніх суперечок щодо морського суверенітету.

Що передувало

У жовтні корабель берегової охорони Китаю зіткнувся з філіппінським катером для поповнення запасів. Через дві години після цього, катер китайського морської поліції наткнувся на корабель берегової охорони Філіппін під час тієї ж операції з доставки припасів у Південно-Китайському морі. Після цього Філіппіни звинуватили Пекін у вторгненні в їхні води.

Президент США Джо Байден попередив Китай, що Сполучені Штати будуть змушені втрутитися, якщо Пекін атакує філіппінські судна.

Співпраця Токіо, США і Філіппін

На початку року Японія, США та Філіппіни вирішили посилити оборонне співробітництво на фоні можливого військового вторгнення Китаю на Тайвань.

А в березні США та Філіппіни провели спільні військові навчання, на яких відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.

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