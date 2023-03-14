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Отработают защиту островов. США и Филиппины начали совместные военные учения

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Вторник 14 марта 2023 05:43
Отработают защиту островов. США и Филиппины начали совместные военные учения Фото: США и Филиппины начали совместные военные учения (usni.org)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Филиппин и США начали совместные военные учения, направленные защиту островов от потенциального вторжения агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Более 3 тысяч филиппинских и американских солдат примут участие в трехнедельных учениях под названием Salaknib, в которые войдут отработка стрельбы из стрелкового оружия, артиллерийские и минометные боевые стрельбы, а также строительные работы ряда укреплений.

"Сценарии учений будут включать защиту Филиппинского архипелага от потенциальных иностранных агрессоров", - заявил журналистам главнокомандующий филиппинской армией генерал-лейтенант Ромео Браунер.

Большая часть мероприятий будет проходить в форте Магсайсай, крупнейшем военном лагере Филиппин и одном из пяти существующих объектов, к которым Соединенные Штаты имеют доступ в соответствии с Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что американские и южнокорейские военные объявили о проведении крупнейших общих учений за последние пять лет.

Также мы писали, что Южная Корея и США провели совместные учения по противодействию беспилотникам КНДР на американской авиабазе в юго-западном городе Кунсан к югу от Сеула.

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