Отработают защиту островов. США и Филиппины начали совместные военные учения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Более 3 тысяч филиппинских и американских солдат примут участие в трехнедельных учениях под названием Salaknib, в которые войдут отработка стрельбы из стрелкового оружия, артиллерийские и минометные боевые стрельбы, а также строительные работы ряда укреплений.

"Сценарии учений будут включать защиту Филиппинского архипелага от потенциальных иностранных агрессоров", - заявил журналистам главнокомандующий филиппинской армией генерал-лейтенант Ромео Браунер.

Большая часть мероприятий будет проходить в форте Магсайсай, крупнейшем военном лагере Филиппин и одном из пяти существующих объектов, к которым Соединенные Штаты имеют доступ в соответствии с Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве.