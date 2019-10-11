ТКГ обговорить розведення сил на Донбасі 15 жовтня

На черговій зустрічі 15 жовтня в Мінську Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі визначить можливості для розведення сил конфлікту в Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Питання розведення сил буде винесено на обговорення через те, що сторони не змогли самостійно домовитися про процес розведення.

"Оскільки сторони конфлікту самостійно не змогли розвести озброєння у встановлені терміни, питання про умови і параметри розведення буде винесений на обговорення тристоронньої контактної групи 15 жовтня", - сказало інформоване джерело, підкресливши, що розведення сил на пілотних ділянках - це одна з обов'язкових умов для проведення саміту "нормандському форматі" (Україна, Росія, Франція, Німеччина).

"Контактній групи належить визначити інтервал для розведення. В іншому випадку саміт глав держав "нормандської четвірки" найближчим часом навряд чи відбудеться", - заявило джерело.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що розведення сил в Петровському і Золотому на Донбасі повинно було початися 7 жовтня, однак зірвалося через обстріли бойовиків. Зокрема, в порушення мінських угод вони спеціально обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого з міномета калібру 82 мм.

Путін звинуватив Зеленського у тому, що той не може забезпечити розведення сил на Донбасі. За його словами, причина нібито в націоналістах.

Зеленський заявив, що саміту в нормандському форматі не буде, якщо не відбудеться розведення військ.

У Путіна заявили, що не можуть вплинути на бойовиків. Також заявили, що нормандська зустріч навряд чи відбудеться у жовтні через нібито напружений графік президента РФ.