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На Донбасі бойовики обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого

Новини » Надзвичайні події    09.10.2019 - 19:29
На Донбасі бойовики обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ворог 17 разів порушив режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби 9 жовтня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в порушення мінських угод противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів, а саме неподалік Пісків, поблизу Лебединського, поблизу Пищевика, неподалік Миколаївки, Новотроїцького та поблизу Новогнатовки, поблизу Красногорівки і неподалік Павлополя.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник зробив вісім обстрілів: поблизу Новолуганского, в районі Золотого, неподалік Золотого, поблизу Майорського, неподалік Кримського та поблизу Авдіївки.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілу з нашої сторони не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 8 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

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