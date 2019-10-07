ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Путіна заявили, що не можуть вплинути на відведення сил бойовиків на Донбасі

Новини » Політика    07.10.2019 - 13:24
У Путіна заявили, що не можуть вплинути на відведення сил бойовиків на Донбасі
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

Кремль визнав, що має деякий вплив на "ДНР" і "ЛНР"

Кремль має деякий вплив на "ДНР" і "ЛНР", але не може вплинути на відвід сил бойовиків. Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

За його словами, Кремль нібито не є стороною конфлікту і не може вплинути на відвід сил бойовиків.

"Кремль, безумовно, має певний вплив на "республіки Донбасу". Але ви знаєте, що "республіки Донбасу" - самостійні суб'єкти у врегулюванні цього конфлікту", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що розведення військ в Петровському і Золотому сьогодні не почалося через недавні обстріли бойовиків. Міністр зазначив, що розведення військ починається на сьомий день після того, як на конкретній ділянці не відбувається обстрілу, але бойовики кілька днів тому обстріляли Петровське і Золоте.

Зазначимо, український президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, сторони домовилися про розведення військ в Петровському і Золотом. Тоді спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик заявив, що розведення сил повинно відбутися 7 жовтня.

Бойовики на Донбасі збирають дані про громадянську активність місцевих жителів Зеленський доручив спростити переміщення громадян через лінію розмежування на Донбасі
Новини України ДонецькВолодимир ПутінДонбасКремльбойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся