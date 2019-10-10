ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський: не буде розведення сил на Донбасі - не буде нормандського формату

Новини » Політика    10.10.2019 - 11:13
Зеленський: не буде розведення сил на Донбасі - не буде нормандського формату
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами президента, розведення військ на Донбасі не станеться, поки туди будуть приїжджати "різні люди"

Якщо на Донбасі не відбудеться розведення військ - тоді не відбудеться зустріч в нормандському форматі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, розведення військ на Донбасі не станеться, поки туди будуть приїжджати "різні люди".

"Дивіться, ми повинні контролювати з вами кордон. Повинні - 100% .. Миротворці - одне зі шляхів. Про розведення я так вам скажу. Поки туди будуть приїжджати різні люди, які не хочуть розведення, і будуть випадково пострілювати - розведення не буде. Не буде розведення військ - не буде нормандського формату.", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Франція і Німеччина запропонують Росії дату зустрічі в нормандському форматі.

Також РБК-Україна повідомляло, що "Національний корпус" організував акцію проти відводу українських військ в Золотому. У Кремінному на контрольно-пропускному пункті сталася сутичка між громадянами та правоохоронцями. Через блокпост намагалися прорватися громадяни без подання документів і перевірки транспортних засобів.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що облаштування позицій для розведення військ в Золотому ще готове не повністю, а в Петровському позиції підготовлені на 98%.

Зеленський відповів на звинувачення Порошенко Прес-марафон Зеленського: онлайн
Новини України Володимир ЗеленськийДонбаснормандский формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся