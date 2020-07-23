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У ТКГ домовилися про відкриття двох нових пунктів пропуску на Донбасі до 10 листопада

Донбас, Четвер 23 липня 2020 11:06
У ТКГ домовилися про відкриття двох нових пунктів пропуску на Донбасі до 10 листопада
Фото: СММ ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)
Автор: Анастасия Рокитна

Мова йде про КПВВ в н. п. Золоте і Щастя Луганської області

Тристороння контактна група (ТКГ) домовилася про готовність відкрити два нових контрольних пункти в'їзду-виїзду на Донбасі. Дата відкриття не пізніше 10 листопада 2020 року.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

Мова йде про КПВВ в н. п. Золоте і Щастя Луганської області.

Зазначимо, зараз через обмеження з боку проросійських бойовиків не всі громадяни можуть потрапити на окуповану територію Донбасу.

Зокрема, для допомоги таким особам на всіх пунктах пропуску цілодобово працюють спеціальні намети.

Нагадаємо, в штабі операції Об'єднаних сил роз'яснили, як зараз здійснюється пропуск через контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі.

Раніше повідомлялось, що у Луганській області можуть у найближчі місяці відкрити два нових КПВВ.

До недавнього часу на лінії розмежування КПВВ працювали лише у Луганській області, нещодавно відкрився КПВВ "Новотроїцьке" у Донецькій області.

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