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У штабі ООС роз'яснили, як зараз здійснюється пропуск через КПВВ

Донбас, Неділя 19 липня 2020 12:19
У штабі ООС роз'яснили, як зараз здійснюється пропуск через КПВВ
Фото: КПВВ на Донбасі (ДПСУ)
Автор: Максим Зайченко

Бойовики обмежують перетин лінії розмежування

У штабі операції Об'єднаних сил роз'яснили, як зараз здійснюється пропуск через контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі. Бойовики пропускають тільки за списками.

Про це повідомляє штаб ООС.

У штабі відзначають, що пропуск через КПВВ здійснюється в умовах карантину в певний час.

"Інформуємо, що керівництво ООС, в тому числі й Державної прикордонної служби, відкриті для здійснення пропускних операцій і в умовах карантину і надає можливість переміщення через КПВВ "Станиця Луганська", "Мар'їнка", "Новотроїцьке" в певний час", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, у російських найманців сформовані списки, за якими пропуск може дозволятися не всім категоріям громадян.

"Разом з цим від тристоронньої контактної групи отримана інформація, що російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через КПВВ за списками. У зв'язку з цим інформуємо про те, що збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування, спираючись на дані списків. Просимо врахувати цю інформацію при плануванні поїздок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Луганській області можуть у найближчі місяці відкрити два нових КПВВ.

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