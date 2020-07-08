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Два нових КПВВ у Луганській області можуть відкрити в найближчі місяці

Київ, Україна, Середа 08 липня 2020 оновлено 22:39
Два нових КПВВ у Луганській області можуть відкрити в найближчі місяці
Фото: КПВВ "Станиця Луганська" (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

КПВВ можуть відкрити протягом 4 місяців

Учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську дійшли згоди щодо можливого відкриття у Луганській області ще двох контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ). Нові пропускні пункти можуть відкрити протягом чотирьох місяців.

Про це повідомили у Офісі президента.

Наголошується, що ініціатива була озвучена українською стороною і була підтримана іншими учасниками ТКГ.

"Для розв'язання гуманітарних питань українська делегація наголосила на необхідності та готовності зі свого боку забезпечити пропуск громадян через усі КПВВ, проте питання залишається невирішеним через неконструктивну позицію іншої сторони. Підтримку знайшла позиція української делегації щодо можливості відкриття двох нових КПВВ в Луганській області протягом чотирьох місяців", - повідомили у ОП.

Нагадаємо, до недавнього часу на лінії розмежування КПВВ працювали лише у Луганській області, вчора відкрився КПВВ "Новотроїцьке" у Донецькій області.

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