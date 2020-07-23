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В ТКГ договорились об открытии двух новых пунктов пропуска на Донбассе до 10 ноября

Донбасс, Четверг 23 июля 2020 11:06
В ТКГ договорились об открытии двух новых пунктов пропуска на Донбассе до 10 ноября
Фото: СММ ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)
Автор: Анастасия Рокитна

Речь идет о КПВВ в н. п. Золотое и Счастье Луганской области

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о готовности одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на Донбассе. Дата открытия не позднее 10 ноября 2020 года.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Речь идет о КПВВ в н. п. Золотое и Счастье Луганской области.

Отметим, сейчас из-за ограничений со стороны пророссийских боевиков не все граждане могут попасть на оккупированную территорию Донбасса.

В частности, для помощи таким лицам на всех пунктах пропуска круглосуточно работают специальные палатки.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Луганской области могут в ближайшие месяцы открыть два новых КПВВ.

До недавнего времени на линии разграничения КПВВ работали только в Луганской области, недавно открылся КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.

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