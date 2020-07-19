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Бойовики обмежують пропуск через КПВВ, люди ночують в наметах

Донбасс, Неділя 19 липня 2020 16:59
Бойовики обмежують пропуск через КПВВ, люди ночують в наметах
Фото: КПВВ на Донбасі (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Перетнути лінію розмежування вдається не всім

Через обмеження з боку проросійських бойовиків не всі громадяни можуть потрапити на окуповану територію Донбасу. Для допомоги таким особам на всіх пунктах пропуску цілодобово працюють спеціальні намети.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вчора у пункті надання допомоги на пункті пропуску "Новотроїцьке" залишилися ночувати 15 громадян, серед яких 2 дитини. Загалом з початку роботи таких пунктів допомогу отримали понад 126 тисяч громадян.

"У наметах ДСНС створені умови для комфортного перебування людей та дотримуються відповідні заходи безпеки у зв’язку із карантинними обмеженнями", - зазначили у службі.

Фото: КПВВ на Донбасі (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні у штабі ООС попередили, що окупаційні сили пропускають через свої блокпости лише за узгодженими списками, тому не всі громадяни мають змогу потрапити на окуповану територію.

Крім того, правила в'їзду на окуповану територію змінила так звана "влада" Криму.

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