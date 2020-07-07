КПВВ "Новотроїцьке" знову відкрився, бойовики почали випускати людей

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Бойовики пропустили зі свого боку один автомобіль

У вівторок, 7 липня, бойовики відновили пропуск громадян через контрольно-пропускний пункт "Оленівка". На контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" прибув перший автомобіль з тимчасово окупованої території Донецької області.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Донецькому прикордонному загоні.

За словами прикордонників, українська сторона з початку доби на тимчасово окуповану територію оформила пропуск понад 130 осіб.

"Перший транспорт приїхав з тимчасово окупованої території - два людини. Один транспортний засіб було повернуто незаконними збройними формуваннями. Ми роз'яснюємо громадянам, що є ризик, що їх можуть не пропустити. При поверненні їм доведеться проходити двотижневу самоізоляцію через додаток "Дій вдома", - повідомила прес-секретар Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.

Зазначимо, що КПВВ "Новотроїцьке" з української сторони відновив роботу з 22 червня. При цьому пропуск громадян з окупованої території здійснювався до 28 червня, після чого бойовики відмовлялися, як впускати, так і випускати громадян.

Нагадаємо, бойовики заявили, що відкриють для пропуску громадян у обидві сторони суміжний КПВВ "Оленівка" тільки 7 липня.

При цьому пропуск буде дозволений за наступними правилами:

Для в'їзду на окуповану територію Донецької області необхідно дозвіл так званого "Міжвідомчого оперативного штабу" бойовиків;

Для виїзду з ОРДО необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України чи в підконтрольній їй частині Донецької області. Це означає, що людям з пропискою в окупованих районах виїзд на територію України буде заборонено;

Всі прибулі з України підлягають обов'язковій обсервації тривалістю не менше 14 днів в медустановах терористів "ДНР".

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі блокують рух через пункти пропуску "Маріїнка" і "Новотроїцьке", єдиним працюючим КПВВ залишається "Станиця Луганська".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко