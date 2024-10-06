Дрон ГУР "ужалил" российскую "Осу": яркое видео

Украинская военная разведка уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Стоимость данной техники составляет 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

"Разведчики сожгли российскую "Осу" за 10 миллионов долларов", - подчеркнули в ГУР. По данным разведки, воины спецподразделения ГУР МО Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Стоит заметить, что стоимость вражеского автоматизированного ЗРК - 10 миллионов долларов, тогда как стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли "Осу" – несколько сотен долларов. "Уроки интересной математики будут продолжаться!", - подчеркнули в управлении.