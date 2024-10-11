Вертолет и более тысячи оккупантов: обновленные потери России на фронте

Потери России на фронте уже превысили 666 тысяч солдат. За последние сутки украинские защитники уничтожили 1140 россиян и сбили вражеский вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 11 октября 2024 года ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

Следует отметить, что в последние месяцы российские войска продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта. Россияне сосредоточиваются на Донецкой области, а именно на Покровском, Кураховском и Торецком направлении.

Недавно украинские воины вышли из Угледара для избежания окружения.

Также оккупантам удалось зайти в часть Торецка. Почему россияне нацелились на этот город - в материале РБК-Украина.

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