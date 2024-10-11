Вертолет и более тысячи оккупантов: обновленные потери России на фронте
Потери России на фронте уже превысили 666 тысяч солдат. За последние сутки украинские защитники уничтожили 1140 россиян и сбили вражеский вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 11 октября 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 666340 (+1140) человек,
- танков - 8953 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 17800 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 19322 (+59) ед,
- РСЗО - 1229 (+4) ед,
- средства ПВО - 976 ед,
- самолетов - 369 ед,
- вертолетов - 329 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16837 (+70),
- крылатые ракеты - 2619 ед,
- корабли /катера - 28 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26398 (+84) ед,
- специальная техника - 3396 (+10).
Ситуация на фронте
Следует отметить, что в последние месяцы российские войска продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта. Россияне сосредоточиваются на Донецкой области, а именно на Покровском, Кураховском и Торецком направлении.
Недавно украинские воины вышли из Угледара для избежания окружения.
Также оккупантам удалось зайти в часть Торецка. Почему россияне нацелились на этот город - в материале РБК-Украина.
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