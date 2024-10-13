За минувшие сутки россияне потеряли 1300 солдат и две системы ПВО, - Генштаб

За последние сутки с 12 на 13 октября, россияне потеряли на фронте 1300 солдат, 49 боевых бронированных машин и 29 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным ISW, Силы обороны не позволяют россиянам продвинуться возле Покровска. Но агрессор давит в Харьковской и Запорожской областях.

В ближайшее время в Польше заработает база противоракетной обороны. Варшава лоббирует вопрос, чтобы она могла сбивать также российские ракеты, атакующие страну, а не только иранские ракеты, которые летят на США.

Тем временем, по данным Генштаба, российские захватчики пытаются пробить оборону ВСУ на четырех направлениях в Донецкой области.

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