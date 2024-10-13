За минувшие сутки россияне потеряли 1300 солдат и две системы ПВО, - Генштаб
За последние сутки с 12 на 13 октября, россияне потеряли на фронте 1300 солдат, 49 боевых бронированных машин и 29 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 668 930 (+1300) человек ликвидировано;
- танков - 8971 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 17 876 (+49) ед;
- артиллерийских систем - 19 410 (+29) ед;
- РСЗО - 1231 (+1) ед;
- средства ПВО - 978 (+2) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 992 (+45) ед;
- крылатых ракет - 2619 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 26 584 (+71) ед;
- специальной техники - 3435 (+1) ед.
Ситуация на фронте
По данным ISW, Силы обороны не позволяют россиянам продвинуться возле Покровска. Но агрессор давит в Харьковской и Запорожской областях.
В ближайшее время в Польше заработает база противоракетной обороны. Варшава лоббирует вопрос, чтобы она могла сбивать также российские ракеты, атакующие страну, а не только иранские ракеты, которые летят на США.
Тем временем, по данным Генштаба, российские захватчики пытаются пробить оборону ВСУ на четырех направлениях в Донецкой области.
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