"Могу делать все, что захочу": Трамп сделал резкое заявление в адрес иностранных государств

США, Пятница 20 февраля 2026 22:59
"Могу делать все, что захочу": Трамп сделал резкое заявление в адрес иностранных государств
Автор: Валерий Ульяненко

После введения новых глобальных тарифов в размере 10% президент США Дональд Трамп заявил, что может "уничтожить иностранное государство".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп завил во время выступления в Белом доме.

Читайте также: Трамп разрешил вводить пошлины против стран, которые торгуют с Ираном

Он подчеркнул, что имеет право прекратить любую торговлю или бизнес с определенной страной.

"Другими словами, я могу уничтожить торговлю. Я могу уничтожить страну. Я даже имею право ввести эмбарго, которое уничтожит иностранное государство. Я могу делать все, что угодно, но я не могу взимать ни одного доллара", - заявил Трамп.

Что предшествовало

Сегодня, 20 февраля, президент США объявил о введении новых глобальных тарифов в размере 10%, которые стали следствием резонансного решения американского Верховного суда.

По его словам, альтернативные способы вместо "старых тарифов", отмененных Верховным судом США, "потенциально могут принести больше доходов".

Трамп анонсировал подписание указа о введении 10-процентной глобальной пошлины в соответствии с разделом 122 (торгового закона - ред.) сверх уже действующих обычных тарифов.

Новые пошлины, в отличие от предыдущих тарифов, могут действовать до 150 дней, если Конгресс не одобрит их продление.

Напомним, Верховный суд США признал незаконными масштабные пошлины, введенные Дональдом Трампом против большинства стран мира. Судьи большинством голосов (6-3) постановили, что одностороннее введение тарифов превышает президентские полномочия.

Председатель суда Джон Робертс отметил, что для таких действий президент должен иметь четкое разрешение Конгресса. По его словам, чрезвычайные полномочия, на которые пытался опираться президент США, согласно соответствующему закону 1970-х годов, являются "недостаточными".

