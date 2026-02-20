"Могу делать все, что захочу": Трамп сделал резкое заявление в адрес иностранных государств

После введения новых глобальных тарифов в размере 10% президент США Дональд Трамп заявил, что может "уничтожить иностранное государство".

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп завил во время выступления в Белом доме.

Он подчеркнул, что имеет право прекратить любую торговлю или бизнес с определенной страной.

"Другими словами, я могу уничтожить торговлю. Я могу уничтожить страну. Я даже имею право ввести эмбарго, которое уничтожит иностранное государство. Я могу делать все, что угодно, но я не могу взимать ни одного доллара", - заявил Трамп.

Что предшествовало

Сегодня, 20 февраля, президент США объявил о введении новых глобальных тарифов в размере 10%, которые стали следствием резонансного решения американского Верховного суда.

По его словам, альтернативные способы вместо "старых тарифов", отмененных Верховным судом США, "потенциально могут принести больше доходов".

Трамп анонсировал подписание указа о введении 10-процентной глобальной пошлины в соответствии с разделом 122 (торгового закона - ред.) сверх уже действующих обычных тарифов.

Новые пошлины, в отличие от предыдущих тарифов, могут действовать до 150 дней, если Конгресс не одобрит их продление.