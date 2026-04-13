Перемирия фактически не было: в ВСУ рассказали, как россияне использовали "тишину" на фронте
Российские оккупанты использовали "пасхальное перемирие" для восстановления сил и переброски техники на фронте.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.
"На фронте фактически не было никакого "пасхального перемирия", россияне использовали его для восстановления сил и переброски техники", - сказал Трегубов.
Спикер отметил, что интенсивность боевых действий за прошедшие сутки вообще не упала - было 18 вражеских штурмов, что является стандартным показателем.
"Фактически "перемирие" было лишь политическим заявлением России. На участках, где было небольшое количество боев, россияне подтягивали силы и возобновляли наступательный потенциал", - добавил он.
Россия нарушала пасхальное "перемирие"
Напомним, в начале апреля Украина предложила России перемирие на время Пасхи.
Тогда Россия не предоставила четкого ответа, а 9 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил, что перемирие продлится с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля.
Несмотря на перемирие, к вечеру 11 апреля стало известно, что россияне, начиная с 16:00, нарушили режим прекращения огня 469 раз. Уже к утру 12 апреля эта цифра достигла 1723 случаев.
Далее в течение суток атаки продолжались.
Также, несмотря на объявленное перемирие на время Пасхи, российские оккупанты атаковали медиков на Сумщине. С помощью дрона они ударили по машине скорой помощи.