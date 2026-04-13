Перемирия фактически не было: в ВСУ рассказали, как россияне использовали "тишину" на фронте

Российские оккупанты использовали "пасхальное перемирие" для восстановления сил и переброски техники на фронте.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

"На фронте фактически не было никакого "пасхального перемирия", россияне использовали его для восстановления сил и переброски техники", - сказал Трегубов.

Спикер отметил, что интенсивность боевых действий за прошедшие сутки вообще не упала - было 18 вражеских штурмов, что является стандартным показателем.

"Фактически "перемирие" было лишь политическим заявлением России. На участках, где было небольшое количество боев, россияне подтягивали силы и возобновляли наступательный потенциал", - добавил он.