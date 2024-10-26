Тысяча от Зеленского и попадания дрона в Киеве: новости за 25 октября

Тысяча от Зеленского

В Украине с 1 декабря будет введена новая программа поддержки украинцев. Речь идет о выплатах по одной тысяче гривны на каждого гражданина.

"Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. Есть-поддержка для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья в Украине", - сказал Зеленский.

Атака дрона на Киев

Российские военные совершили обстрел Киева сегодня, 25 октября. В результате вражеской атаки был поврежден многоквартирный дом.

Подробнее об обстреле можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время сотрудники ГСЧС и полиции показали первые фото последствий вчерашней атаки.

Украина станет 125-м государством-участником МУС

Украина официально депонировала ратификационную грамоту Римского устава Международного уголовного суда. Таким образом, страна станет 125-м государством-участником МУС.

"Это знаковое событие для Украины. Мы завершили длительный процесс ратификации этого важного инструмента и, наконец, полноценно приобщаемся к работе ключевого мирового органа уголовного правосудия", - отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

Дату, когда Украина официально станет участником, можно узнать в материале РБК-Украина.

Венгрия и Хорватия "поругались" из-за Украины

Между Венгрией и Хорватией разразился дипломатический спор из-за Украины. Хорватского посла сегодня, 25 октября, вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии.

Причиной дипломатического спора послужили заявления хорватского министра Ивана Анушича на заседании комитета хорватского парламента.

Подробнее об инциденте, можно узнать в материале РБК-Украина.

В Ровенской области уволили руководителей семи МСЭКов

В Ровенской области заменили руководителей семи медико-социальных экспертных комиссий. Этому предшествовал коррупционный скандал.

Детальнее об этом, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

Разведка Нидерландов объяснила немногочисленность первой партии солдат КНДР в России

Россия перебросила не менее 1500 военнослужащих из Северной Кореи для участия в войне против Украины. По данным разведки Нидерландов, Москва проверит боеспособность этих солдат и международную реакцию.

"Мы ожидаем, что войска будут в основном размещены в Курской области и будут состоять в основном из специальных подразделений северокорейской армии", - сказал Брекельманс.