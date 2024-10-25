ua en ru
Пт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака дрона на Киев: появились фото последствий

Киев, Пятница 25 октября 2024 22:21
UA EN RU
Атака дрона на Киев: появились фото последствий Фото: россияне обстреляли Киев (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные совершили обстрел Киева сегодня, 25 октября. В результате вражеской атаки был поврежден многоквартирный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Вечером враг совершил очередную атаку на Киев. В результате вражеских обстрелов частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этажах", - сообщили спасатели.

Фото: россияне обстреляли Киев (t.me/dsns_telegram)

В настоящее время продолжается локализация пожара. На месте работает 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники.

Фото: россияне обстреляли Киев (t.me/UA_National_Police)

Атака дронов на Киев

Напомним, что незадолго до взрыва в городе, киевляне получили сообщения от Воздушных сил, которые предупредили, что дроны улетают из Киевской области в направлении Киева.

Подробнее об обстреле можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Атака дронов
NEWS
По тысяче на человека. Зеленский анонсировал выплаты украинцам с 1 декабря
По тысяче на человека. Зеленский анонсировал выплаты украинцам с 1 декабря
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция