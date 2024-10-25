Атака дрона на Киев: появились фото последствий

Российские военные совершили обстрел Киева сегодня, 25 октября. В результате вражеской атаки был поврежден многоквартирный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Вечером враг совершил очередную атаку на Киев. В результате вражеских обстрелов частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этажах", - сообщили спасатели. Фото: россияне обстреляли Киев (t.me/dsns_telegram) В настоящее время продолжается локализация пожара. На месте работает 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники. Фото: россияне обстреляли Киев (t.me/UA_National_Police)