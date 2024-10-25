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Разведка Нидерландов пояснила малочисленность первой партии солдат КНДР в России

КНДР, Пятница 25 октября 2024 12:34
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Разведка Нидерландов пояснила малочисленность первой партии солдат КНДР в России Фото: Рубен Брекельманс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия перебросила не менее 1500 военнослужащих из Северной Кореи для участия в войне против Украины. По данным разведки Нидерландов, Москва проверит боеспособность этих солдат, а также международную реакцию.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы ожидаем, что войска будут в основном размещены в Курской области и будут состоять в основном из специальных подразделений северокорейской армии", - сказал Брекельманс.

Он добавил, что первое развертывание было для России возможностью проверить солдат из КНДР и оценить международную реакцию.

Отправка войск КНДР на войну против Украины

Напомним, разведка Южной Кореи заявила, что КНДР принимает участие в войне против Украины и решила послать 12 тысяч солдат, включая подразделение спецназа. Перемещение войск уже началось.

Представитель Белого дома подтвердил 23 октября, что в начале этого месяца Северная Корея направила на восток России не менее 3000 военнослужащих, отметив, что они проходят подготовку.

По данным ГУР Минобороны Украины, солдаты из КНДР уже находится в районе боевых действий Курской области. По информации Financal Times, Владимир Путин делает акцент на северокорейских военных в попытке вернуть под контроль территории Курской области, которые сейчас удерживаются украинскими войсками.

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