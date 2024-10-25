Венгрия и Хорватия "поругались" из-за Украины

Между Венгрией и Хорватией разразился дипломатический спор из-за Украины. Хорватского посла сегодня, 25 октября, вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

Причиной дипломатического спора послужили заявления хорватского министра Ивана Анушича на заседании комитета хорватского парламента.

Он раскритиковал позицию президента Хорватии Зорана Милановича, отказавшегося отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

Анушич сказал, что не участвуя в военных миссиях НАТО, Хорватия станет похожей на Сербию и Венгрию, публично поддерживающие Россию.

"Мы хотим стать на сторону Сербии, Венгрии, которые сейчас публично поддерживают Путина? Мы хотим быть частью этой команды и того мира, или частью мира, к которому мы сейчас относимся, западного мира, западных ценностей, западной цивилизации и западной демократии?", - спросил министр.

Реакция Венгрии на заявления посла Хорватии

В ответ глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия стремится к лучшим отношениям со всеми своими соседями, включая Хорватию.

"Именно поэтому было неожиданно увидеть, что министр обороны Хорватии, похоже, избрал новый вид спорта - оскорблять венгров... Я со всем уважением прошу хорватское правительство не вовлекать нас в свои явно горячие внутриполитические споры с президентом", - сказал он.

Сийярто добавил, что Венгрия не имеет никакого отношения к спору между хорватским правительством и главой государства.

"Они должны уладить это между собой и не должны в будущем оскорблять Венгрию под этим предлогом. Я считаю, что наши двусторонние отношения не оправдывают их вовлечение нас в этот спор", - добавил глава МИД Венгрии.

Впоследствии в венгерском МИД проинформировали, что посол Хорватии Младен Андрлич был принят заместителем государственного секретаря из региона.