Венгрия и Хорватия "поругались" из-за Украины
Между Венгрией и Хорватией разразился дипломатический спор из-за Украины. Хорватского посла сегодня, 25 октября, вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.
Причиной дипломатического спора послужили заявления хорватского министра Ивана Анушича на заседании комитета хорватского парламента.
Он раскритиковал позицию президента Хорватии Зорана Милановича, отказавшегося отправить хорватских военнослужащих для участия в миссии НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).
Анушич сказал, что не участвуя в военных миссиях НАТО, Хорватия станет похожей на Сербию и Венгрию, публично поддерживающие Россию.
"Мы хотим стать на сторону Сербии, Венгрии, которые сейчас публично поддерживают Путина? Мы хотим быть частью этой команды и того мира, или частью мира, к которому мы сейчас относимся, западного мира, западных ценностей, западной цивилизации и западной демократии?", - спросил министр.
Реакция Венгрии на заявления посла Хорватии
В ответ глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия стремится к лучшим отношениям со всеми своими соседями, включая Хорватию.
"Именно поэтому было неожиданно увидеть, что министр обороны Хорватии, похоже, избрал новый вид спорта - оскорблять венгров... Я со всем уважением прошу хорватское правительство не вовлекать нас в свои явно горячие внутриполитические споры с президентом", - сказал он.
Сийярто добавил, что Венгрия не имеет никакого отношения к спору между хорватским правительством и главой государства.
"Они должны уладить это между собой и не должны в будущем оскорблять Венгрию под этим предлогом. Я считаю, что наши двусторонние отношения не оправдывают их вовлечение нас в этот спор", - добавил глава МИД Венгрии.
Впоследствии в венгерском МИД проинформировали, что посол Хорватии Младен Андрлич был принят заместителем государственного секретаря из региона.
Позиция Венгрии по отношению к Украине
Напомним, что на саммите 17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова заблокировал усилия ЕС по санкциям против России, что мешало привлечению США к кредиту Украины на 50 млрд долларов.
Отметим, что своими действиями Орбан поддерживает Трампа, критиковавшего финансирование Украины и стремящегося заключить соглашение с Россией.
Более того, венгерский премьер заявил, что план победы президента Украины Владимира Зеленского, который он представил лидерам Европейского Союза, якобы обречен на провал.
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