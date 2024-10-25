В Ровенской области уволили руководителей семи МСЭКов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую ОВА.

Как отметил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, в МСЭК продолжаются проверки. Семь руководителей были уволены, им назначили замену.

"На сегодняшний день заменены главы семи МСЭК Ровенской области. Сейчас на их место назначены исполняющие обязанности. Что касается остальных медико-социальных экспертных комиссий области, то там проверка продолжается. Решения по их руководителям будут приняты позже", - заявил Коваль.

Как известно, две недели назад СБУ разоблачила в Ровенской области масштабную схему выдачи фейковых групп инвалидности для уклонения от военной службы.