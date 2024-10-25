ua en ru
Пт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве "Шахед" попал в жилой дом

Киев, Пятница 25 октября 2024 21:32
UA EN RU
В Киеве "Шахед" попал в жилой дом Фото: в Киеве раздался взрыв (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

В Соломенском районе Киева сегодня, 25 октября, раздался взрыв. В одном из домов был замечен пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Киевской городской военной администрации и мэра Киева Виталия Кличко.

"В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский "Шахед" попал в жилой дом. Экстренные службы следуют на место. Подробности впоследствии", - заявил Кличко.

В то же время в КМВА объяснили, что в результате атаки БПЛА армии России по Киеву Соломенском районе города в многоквартирном жилом доме возник пожар в отдельной квартире.

"В высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте", - заметил Кличко.

Обновлено в 21:40.

По данным КГГА, в Соломенском районе в многоквартирном доме по предварительной информации получили повреждения несколько квартир на верхних этажах здания.

"В доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БПЛА, - пожар. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах. Все экстренные службы на месте", - сообщил мэр города.

Обновлено в 22:34.

Кличко сообщил, что спасатели вывели из здания более 100 человек.

"Информация о пострадавших сейчас уточняется", - заявил мэр.

Атака дронов на Киев

Сегодня вечером российские военные решили совершить очередную атаку на Украину. Часть "Шахедов" была направлена в Киев.

Незадолго до взрыва в городе киевляне получили сообщения от Воздушных сил, которые предупреждали, что дроны улетают из Киевской области в направлении Киева.

Заметим, что воздушная тревога объявлена сразу в нескольких областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Атака дронов
NEWS
По тысяче на человека. Зеленский анонсировал выплаты украинцам с 1 декабря
По тысяче на человека. Зеленский анонсировал выплаты украинцам с 1 декабря
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция