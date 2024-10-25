В Киеве "Шахед" попал в жилой дом
В Соломенском районе Киева сегодня, 25 октября, раздался взрыв. В одном из домов был замечен пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Киевской городской военной администрации и мэра Киева Виталия Кличко.
"В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский "Шахед" попал в жилой дом. Экстренные службы следуют на место. Подробности впоследствии", - заявил Кличко.
В то же время в КМВА объяснили, что в результате атаки БПЛА армии России по Киеву Соломенском районе города в многоквартирном жилом доме возник пожар в отдельной квартире.
"В высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте", - заметил Кличко.
Обновлено в 21:40.
По данным КГГА, в Соломенском районе в многоквартирном доме по предварительной информации получили повреждения несколько квартир на верхних этажах здания.
"В доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БПЛА, - пожар. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах. Все экстренные службы на месте", - сообщил мэр города.
Обновлено в 22:34.
Кличко сообщил, что спасатели вывели из здания более 100 человек.
"Информация о пострадавших сейчас уточняется", - заявил мэр.
Атака дронов на Киев
Сегодня вечером российские военные решили совершить очередную атаку на Украину. Часть "Шахедов" была направлена в Киев.
Незадолго до взрыва в городе киевляне получили сообщения от Воздушных сил, которые предупреждали, что дроны улетают из Киевской области в направлении Киева.
Заметим, что воздушная тревога объявлена сразу в нескольких областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.