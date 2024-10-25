Украина станет 125-м государством-участником МУС: названа дата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины .

Уже с 1 января 2025 года Украина станет 125-м государством-участником МУС.

"Это знаковое событие для Украины. Мы завершили долговременный процесс ратификации этого важного инструмента и, наконец, полноценно приобщаемся к работе ключевого мирового органа уголовного правосудия", - отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

Отметим, что Украина подписала Римский устав еще в 2000 году. За его ратификацию Верховная Рада проголосовала 21 августа, а в День Независимости президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.