Получат ли украинцы 1000 гривен "зимней поддержки" в 2026 году: что говорят в Минсоце
Целесообразность продления программы "Зимняя поддержка" на 2026 год будет анализироваться правительством во второй половине года.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр социальной политики, семьи и национальности Денис Улютин.
По его словам, в прошлом году на программу для получения тысячи гривен помощи от государства подалось 17,8 млн человек. Средства на программу удалось найти за счет экономии по некоторым из программ Минсоцполитики.
"13 млн - это была наша предварительная оценка, исходя из опыта предыдущей программы. Учитывая, что у нас около 15 млн людей получают какие-либо виды социальной помощи, финальная цифра была не такая уж демоническая", - считает Улютин.
Правительству, по его словам, еще предстоит оценить эффективность программы "Зимняя поддержка", в рамках которой украинцы могли получить в прошлом году тысячу гривен.
"Эффективность расходования средств в данном случае надо считать, и мы можем потом это сделать с Минэкономики и Минфином. Для этого надо больше данных. Во-первых, надо знать точно куда пошли средства", - отметил Улютин.
По его словам, в предыдущем году (речь о программе 2024 года, - ред.) большое количество средств шло на оплату коммунальных услуг, а также покупку лекарств и товаров украинского производства.
"Энергетики получили ресурс, в момент, когда им нужно восстанавливать энергетику. Водоканалы тоже. В этих сферах, возможно, смогли выплатить зарплату людям, и деньги пошли в потребление. И это определенным образом поддерживает экономику", - добавил министр.
Зимняя поддержка
Напомним, осенью правительство анонсировало введение выплат в рамках "Зимней поддержки" на 2025 год. В частности, все украинцы могут получить единовременную выплату в размере тысячи гривен.
Проект реализуется Министерством социальной политики при участии "Укрпочты", банков-партнеров и технических администраторов. Программа имеет целью упростить доступ к помощи и сделать ее максимально быстрой и удобной для украинцев, которые находятся на территории Украины.