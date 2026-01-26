ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Получат ли украинцы 1000 гривен "зимней поддержки" в 2026 году: что говорят в Минсоце

Понедельник 26 января 2026 09:20
UA EN RU
Получат ли украинцы 1000 гривен "зимней поддержки" в 2026 году: что говорят в Минсоце Фото: Денис Улютин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун, Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов

Целесообразность продления программы "Зимняя поддержка" на 2026 год будет анализироваться правительством во второй половине года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр социальной политики, семьи и национальности Денис Улютин.

По его словам, в прошлом году на программу для получения тысячи гривен помощи от государства подалось 17,8 млн человек. Средства на программу удалось найти за счет экономии по некоторым из программ Минсоцполитики.

"13 млн - это была наша предварительная оценка, исходя из опыта предыдущей программы. Учитывая, что у нас около 15 млн людей получают какие-либо виды социальной помощи, финальная цифра была не такая уж демоническая", - считает Улютин.

Правительству, по его словам, еще предстоит оценить эффективность программы "Зимняя поддержка", в рамках которой украинцы могли получить в прошлом году тысячу гривен.

"Эффективность расходования средств в данном случае надо считать, и мы можем потом это сделать с Минэкономики и Минфином. Для этого надо больше данных. Во-первых, надо знать точно куда пошли средства", - отметил Улютин.

По его словам, в предыдущем году (речь о программе 2024 года, - ред.) большое количество средств шло на оплату коммунальных услуг, а также покупку лекарств и товаров украинского производства.

"Энергетики получили ресурс, в момент, когда им нужно восстанавливать энергетику. Водоканалы тоже. В этих сферах, возможно, смогли выплатить зарплату людям, и деньги пошли в потребление. И это определенным образом поддерживает экономику", - добавил министр.

Зимняя поддержка

Напомним, осенью правительство анонсировало введение выплат в рамках "Зимней поддержки" на 2025 год. В частности, все украинцы могут получить единовременную выплату в размере тысячи гривен.

Проект реализуется Министерством социальной политики при участии "Укрпочты", банков-партнеров и технических администраторов. Программа имеет целью упростить доступ к помощи и сделать ее максимально быстрой и удобной для украинцев, которые находятся на территории Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Бизнес Поддержка Украины
Новости
Пенсии в Украине вырастут вдвое: какие изменения готовит Кабмин для "минималки"
Пенсии в Украине вырастут вдвое: какие изменения готовит Кабмин для "минималки"
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света