Сколько ПВО Украина получает от США за деньги Европы: в миссии при НАТО дали честный ответ
Около 75% ракет к комплексам Patriot Украина получает именно через программу PURL. Для других систем противовоздушной обороны этот показатель еще выше - почти 90% ракет-перехватчиков поступают по той же схеме.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.
По ее словам, украинской стороне пришлось приложить значительные дипломатические усилия, чтобы убедить отдельные европейские страны закупать именно американское вооружение для нужд Украины.
"Признаюсь, что мы потратили очень много усилий в диалоге с некоторыми странами, чтобы аргументировать, почему они должны закупать именно американское вооружение для Украины. Мы разработали много аргументов, объясняя, что те же системы ПВО, особенно ракеты-перехватчики, преимущественно предоставляются именно через программу PURL", - пояснила дипломат.
Она подчеркнула, что нет других возможностей некоторые из них получить другим способом, потому что около 75% ракет к системам Patriot и около 90% ракет-перехватчиков к другим системам Украина получаем именно через PURL.
Программа PURL для Украины
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.
Страны-партнеры вносят средства в общий фонд согласно приоритетному списку потребностей, согласованному Украиной с США и НАТО.
Это позволяет координировать взносы, ускорить закупки и быстрее доставлять на фронт то, что нельзя заменить европейскими аналогами.
На программу уже выделили средства, в частности, Дания (около 580 млн датских крон), Швеция (275 млн долларов), Норвегия (135 млн долларов), Нидерланды (500 млн евро) и Германия.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в конце декабря, к инициативе PURL по закупке американского оружия присоединились уже 24 страны.
А недавно стало известно, что Албания официально подтвердила готовность активно участвовать в международных программах помощи и соблюдать обязательства перед Киевом.