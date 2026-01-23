Сколько ПВО Украина получает от США за деньги Европы: в миссии при НАТО дали честный ответ

Около 75% ракет к комплексам Patriot Украина получает именно через программу PURL. Для других систем противовоздушной обороны этот показатель еще выше - почти 90% ракет-перехватчиков поступают по той же схеме.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По ее словам, украинской стороне пришлось приложить значительные дипломатические усилия, чтобы убедить отдельные европейские страны закупать именно американское вооружение для нужд Украины. "Признаюсь, что мы потратили очень много усилий в диалоге с некоторыми странами, чтобы аргументировать, почему они должны закупать именно американское вооружение для Украины. Мы разработали много аргументов, объясняя, что те же системы ПВО, особенно ракеты-перехватчики, преимущественно предоставляются именно через программу PURL", - пояснила дипломат. Она подчеркнула, что нет других возможностей некоторые из них получить другим способом, потому что около 75% ракет к системам Patriot и около 90% ракет-перехватчиков к другим системам Украина получаем именно через PURL.