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В Финляндии заявили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией

Финляндия, Среда 25 декабря 2024 18:01
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В Финляндии заявили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией Фото: в Финляндии заявили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Финский национальный оператор электросетей Fingrid заявил о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. Причина неисправности неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Отмечается, что между Финляндией и Эстонией по Estlink 2 не передается электрический ток, поскольку кабель получил повреждение. Сейчас специалисты выясняют причину неисправности.

"Возможность вандализма исключать нельзя. Однако мы рассматриваем ситуацию в целом, и сообщим о причине неисправности, когда она станет известна", - рассказал глава диспетчерской службы Fingrid Арто Пахкин.

По информации компании, соединение Estlink 2 было прервано в 12:26 в среду, 25 декабря. На момент отключения передача мощности составляла 658 МВт из Финляндии в Эстонию.

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, заверив, что прерывание передачи тока не влияет на электроснабжение граждан страны.

"Даже в Рождество власти находятся в состоянии готовности и разбираются в ситуации", - отметил он.

Повреждение подводных кабелей

Напомним, в 18 ноября оборвался подводный кабель передачи данных C-Lion1, который пролегает через Балтийское море между Финляндией и Германией. Телекоммуникационное соединение было прервано.

В тот же день в Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель связи - между Литвой и Швецией.

А недавно специалисты обнаружили обрыв кабеля между Швецией и Финляндией.

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