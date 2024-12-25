В Финляндии заявили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией
Финский национальный оператор электросетей Fingrid заявил о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. Причина неисправности неизвестна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Отмечается, что между Финляндией и Эстонией по Estlink 2 не передается электрический ток, поскольку кабель получил повреждение. Сейчас специалисты выясняют причину неисправности.
"Возможность вандализма исключать нельзя. Однако мы рассматриваем ситуацию в целом, и сообщим о причине неисправности, когда она станет известна", - рассказал глава диспетчерской службы Fingrid Арто Пахкин.
По информации компании, соединение Estlink 2 было прервано в 12:26 в среду, 25 декабря. На момент отключения передача мощности составляла 658 МВт из Финляндии в Эстонию.
Ситуацию прокомментировал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, заверив, что прерывание передачи тока не влияет на электроснабжение граждан страны.
"Даже в Рождество власти находятся в состоянии готовности и разбираются в ситуации", - отметил он.
Повреждение подводных кабелей
Напомним, в 18 ноября оборвался подводный кабель передачи данных C-Lion1, который пролегает через Балтийское море между Финляндией и Германией. Телекоммуникационное соединение было прервано.
В тот же день в Балтийском море обнаружили еще один поврежденный подводный кабель связи - между Литвой и Швецией.
А недавно специалисты обнаружили обрыв кабеля между Швецией и Финляндией.
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