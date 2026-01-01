ua en ru
Чт, 01 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Финляндия арестовала членов экипажа судна по делу о повреждении кабеля

Финляндия, Четверг 01 января 2026 17:42
UA EN RU
Финляндия арестовала членов экипажа судна по делу о повреждении кабеля Фото: финская полиция арестовала нескольких членов экипажа судна "Фитбург" (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Полиция Финляндии арестовала двух членов экипажа судна "Фитбург" по делу о повреждении кабеля в Финском заливе. Кроме того, двум лицам запрещено выезжать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Полиция не комментирует национальность арестованных лиц. Допросы членов экипажа судна начались вечером в среду, 31 декабря.

Кроме того, финские власти также начали подводное расследование в районе, где был поврежден кабель.

"На судне проведены следственные мероприятия, экипаж допрошен. Сейчас мы оцениваем ситуацию и роль экипажа", - сказал Ристо Лохи, детектив Национального бюро расследований Финляндии.

Он отметил, что экипаж судна сотрудничает, что помогает выяснить ситуацию.

Лохи добавил, что в нынешнем инциденте есть общие и отличные обстоятельства с предыдущими случаями повреждения подводной инфраструктуры в Финском заливе.

Повреждение кабелей в Финском заливе

Напомним, в среду, 31 декабря, телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. В связи с этим инцидентом заподозрили судно, находившееся в этом районе.

Задержанное грузовое судно Fitburg на момент инцидента направлялось из российского порта Санкт-Петербург в Израиль. Следователи выяснили, что 14 членов экипажа судна являются выходцами из России, Грузии, Казахстана и Азербайджана - их задержали правоохранители.

Президент Финляндии Александр Стубб отреагировал на инцидент. По его словам, финские власти провели проверку судна, которое подозревают в повреждении подводных кабелей.

Отметим, похожий инцидент с повреждением подводных кабелей связи между Финляндией и Эстонией произошел год назад. В частности, 25 декабря 2024 года в Финляндии сообщили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией в Финском заливе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия
Новости
Командир РДК Капустин жив. ГУР обвело вокруг пальца российские спецслужбы (видео)
Командир РДК Капустин жив. ГУР обвело вокруг пальца российские спецслужбы (видео)
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем