Финляндия арестовала членов экипажа судна по делу о повреждении кабеля
Полиция Финляндии арестовала двух членов экипажа судна "Фитбург" по делу о повреждении кабеля в Финском заливе. Кроме того, двум лицам запрещено выезжать за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Полиция не комментирует национальность арестованных лиц. Допросы членов экипажа судна начались вечером в среду, 31 декабря.
Кроме того, финские власти также начали подводное расследование в районе, где был поврежден кабель.
"На судне проведены следственные мероприятия, экипаж допрошен. Сейчас мы оцениваем ситуацию и роль экипажа", - сказал Ристо Лохи, детектив Национального бюро расследований Финляндии.
Он отметил, что экипаж судна сотрудничает, что помогает выяснить ситуацию.
Лохи добавил, что в нынешнем инциденте есть общие и отличные обстоятельства с предыдущими случаями повреждения подводной инфраструктуры в Финском заливе.
Повреждение кабелей в Финском заливе
Напомним, в среду, 31 декабря, телекоммуникационная компания Elisa сообщила о повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. В связи с этим инцидентом заподозрили судно, находившееся в этом районе.
Задержанное грузовое судно Fitburg на момент инцидента направлялось из российского порта Санкт-Петербург в Израиль. Следователи выяснили, что 14 членов экипажа судна являются выходцами из России, Грузии, Казахстана и Азербайджана - их задержали правоохранители.
Президент Финляндии Александр Стубб отреагировал на инцидент. По его словам, финские власти провели проверку судна, которое подозревают в повреждении подводных кабелей.
Отметим, похожий инцидент с повреждением подводных кабелей связи между Финляндией и Эстонией произошел год назад. В частности, 25 декабря 2024 года в Финляндии сообщили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией в Финском заливе.