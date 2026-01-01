Финляндия арестовала членов экипажа судна по делу о повреждении кабеля

Полиция Финляндии арестовала двух членов экипажа судна "Фитбург" по делу о повреждении кабеля в Финском заливе. Кроме того, двум лицам запрещено выезжать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Полиция не комментирует национальность арестованных лиц. Допросы членов экипажа судна начались вечером в среду, 31 декабря.

Кроме того, финские власти также начали подводное расследование в районе, где был поврежден кабель.

"На судне проведены следственные мероприятия, экипаж допрошен. Сейчас мы оцениваем ситуацию и роль экипажа", - сказал Ристо Лохи, детектив Национального бюро расследований Финляндии.

Он отметил, что экипаж судна сотрудничает, что помогает выяснить ситуацию.

Лохи добавил, что в нынешнем инциденте есть общие и отличные обстоятельства с предыдущими случаями повреждения подводной инфраструктуры в Финском заливе.