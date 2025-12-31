ua en ru
В Финском заливе поврежден один из подводных кабелей связи

Среда 31 декабря 2025 14:36
В Финском заливе поврежден один из подводных кабелей связи Фото: в Финском заливе поврежден один из подводных кабелей связи (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Финском заливе зафиксировали повреждение подводного кабельного соединения между Финляндией и Эстонией. Неисправность была обнаружена утром 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Как отметили в телекоммуникационной компании Elisa, благодаря резервированной структуре сети инцидент не повлиял на предоставление услуг ни в Финляндии, ни в Эстонии.

В то же время в компании уточнили, что повреждение могло задеть отдельных клиентов, которые пользуются арендованными прямыми канальными соединениями через этот кабель.

Там сообщили, что поддерживают связь с клиентами, которых коснулось повреждение, и задействовали альтернативные кабели для восстановления их соединений.

Компания добавила, что подготовка к устранению неисправности уже ведется.

На инцидент также отреагировал президент Финляндии Александр Стубб. Он заявил, что финские власти провели проверку судна, которое подозревают в повреждении подводных кабелей в Финском заливе.

Глава государства поблагодарил пограничную службу, полицию, силы обороны, транспортного и коммуникационного регулятора, таможенную службу, службу безопасности продукции и национального оператора электросетей за слаженную работу и эффективную коммуникацию.

По его словам, власти продолжают внимательно следить за развитием ситуации в тесной координации с правительством.

"Финляндия готова к различным вызовам безопасности, и мы реагируем на них при необходимости", - отметил президент.

Повреждение кабелей в Финском заливе

Это не первый случай повреждения подводных кабелей связи между Финляндией и Эстонией. Подобный инцидент произошел год назад.

В частности, 25 декабря 2024 года в Финляндии сообщили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией в Финском заливе.

Речь шла о кабеле Estlink 2, который соединяет две страны. Впоследствии выяснилось, что также были повреждены два кабеля связи компании Elisa и один кабель CITIC Telecom.

По данным СМИ, возле поврежденных кабелей проходили два судна. Впоследствии стало известно, что одно из них было задержано.

Уже 26 декабря премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о намерении усилить защиту критической инфраструктуры после инцидента в Финском заливе. По его словам, к этим мерам могут привлечь союзников по НАТО.

