"Теневой флот" Москвы атакует критическую инфраструктуру ЕС, - Каллас

Фото: верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас (Getty Images)

Повреждение критических кабелей в Балтийском море заставляет Европу усилить защиту инфраструктуры. В ЕС поблагодарили Финляндию за "быстрые и решительные действия" по задержанию подозреваемых.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написала в соцсети X верховная представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.