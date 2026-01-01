ua en ru
"Теневой флот" Москвы атакует критическую инфраструктуру ЕС, - Каллас

Эстония, Четверг 01 января 2026 17:55
"Теневой флот" Москвы атакует критическую инфраструктуру ЕС, - Каллас Фото: верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Повреждение критических кабелей в Балтийском море заставляет Европу усилить защиту инфраструктуры. В ЕС поблагодарили Финляндию за "быстрые и решительные действия" по задержанию подозреваемых.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написала в соцсети X верховная представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

"С начала войны с Россией в Балтийском море наблюдается четкая тенденция к нарушению работы критической инфраструктуры Европы", - заявила Кая Каллас.

Она выразила благодарность Финляндии за оперативные действия.

"Спасибо Финляндии за быстрые и решительные действия по захвату судна и экипажа, подозреваемых в повреждении подводных кабелей вчера", - добавила она.

Каллас подчеркнула важность бдительности Европы.

"ЕС будет продолжать укреплять свою критически важную инфраструктуру, в частности путем инвестирования в новые кабели, усиление наблюдения, обеспечение больших ремонтных мощностей и действий против "теневого флота" Москвы, который также выступает плацдармом для гибридных атак", - добавила Кая Каллас.

РБК-Украина сообщало, что полиция Финляндии задержала двух членов экипажа судна "Фитбург" из-за повреждения кабеля в Финском заливе. Национальность задержанных полиция не раскрывает. Допросы членов экипажа начались вечером в среду, 31 декабря.

Напомним, в Эстонии повреждены пять подводных кабелей связи. Причины повреждений расследуют, а телеком-компании проводят ремонтные работы.

Также мы писали, что в Финском заливе зафиксировано повреждение подводного кабеля, который соединяет Финляндию и Эстонию. Неисправность обнаружили утром 31 декабря.

Это уже не первый подобный случай: аналогичная ситуация произошла год назад. Так, 25 декабря 2024 года в Финляндии сообщили о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего обе страны.

Позже выяснилось, что также были повреждены два кабеля связи компании Elisa и один кабель CITIC Telecom. По данным СМИ, недалеко от места повреждения находились два судна, одно из которых впоследствии было задержано.

Уже 26 декабря премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил о намерении усилить защиту критической инфраструктуры, заявив, что к этим мерам могут быть привлечены союзники по НАТО.

