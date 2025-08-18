Тина Кароль показала идеальное платье для лета: с вырезами, драпировкой и ярким акцентом

Украинская певица Тина Кароль в очередной раз доказала, что разбирается в моде и умеет удачно сочетать тренды и изящество в одном образе. Звезда продемонстрировала новый эффектный наряд от украинского бренда VISHNI, который уже наделал шума в сети.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
На новых снимках, сделанных в стилизованном урбанистическом пространстве, артистка позирует в лимонном мини-платье с асимметричным кроем, многочисленными вырезами и драпировкой, которая подчеркивает фигуру.
Особого внимания заслуживает декоративный шлейф, добавляющий динамики и театральности образу.
Кароль дополнила свой лук прозрачными очками и босоножками на каблуке с рептилийным принтом, а также выбрала гладкую прическу с легкой волной и небрежно выпущенной прядью.
Все выглядит стильно, дерзко и в то же время очень женственно.
Интересно, что это платье представлено на сайте бренда VISHNI со скидкой - его можно приобрести за 2800 гривен.
Певица в очередной раз подтвердила: даже в минималистичных образах можно сделать модное заявление - главное, как ты его подашь.
В комментариях под фото фолловеры засыпали звезду комплиментами, назвав ее "богиней стиля" и "летними лучами в платье".
Лайфхак: Похожие платья можно найти в массмаркете или на маркетплейсах со скидками. Главное - фокус на цвете и деталях, как у Тины.
