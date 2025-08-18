Тіна Кароль показала ідеальну сукню для літа: з вирізами, драпіруванням і яскравим акцентом

Українська співачка Тіна Кароль вкотре довела, що знається на моді та вміє вдало поєднувати тренди й витонченість в одному образі. Зірка продемонструвала нове ефектне вбрання від українського бренду VISHNI, яке вже наробило галасу в мережі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.
На нових знімках, зроблених у стилізованому урбаністичному просторі, артистка позує у лимонній мінісукні з асиметричним кроєм, численними вирізами та драпіруванням, яке підкреслює фігуру.
Особливої уваги заслуговує декоративний шлейф, що додає динаміки та театральності образу.
Кароль доповнила свій лук прозорими окулярами та босоніжками на підборах з рептилійним принтом, а також обрала гладку зачіску з легкою хвилею і недбало випущеним пасмом.
Усе виглядає стильно, зухвало й водночас дуже жіночно.
Цікаво, що ця сукня представлена на сайті бренду VISHNI зі знижкою - її можна придбати за 2800 гривень.
Співачка вкотре підтвердила: навіть у мінімалістичних образах можна зробити модну заяву - головне, як ти її подаси.
У коментарях під фото фоловери засипали зірку компліментами, назвавши її "богинею стилю" та "літнім промінням у сукні".
Лайфхак: Схожі сукні можна знайти у масмаркеті або на маркетплейсах зі знижками. Головне - фокус на кольорі та деталях, як у Тіни.
