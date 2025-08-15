ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Андре Тан представил новую коллекцию "КОД Малевича": какие тренды диктует модельер

Пятница 15 августа 2025 15:07
UA EN RU
Андре Тан представил новую коллекцию "КОД Малевича": какие тренды диктует модельер Андре Тан выпустил новую коллекцию (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию одежды под названием "КОД", вдохновением для которой стало творчество знаменитого художника Казимира Малевича.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Почему Андре Тан вдохновлялся творчеством Малевича

Малевич, который родился в Киеве, стал основателем супрематизма - направления, которое сводило сложное к простому, а хаос - к гармонии форм и цветов.

Идеи художника о внутренней силе, порядке и свободе стали основой новой коллекции Андре Тана.

"Малевич - наш", - подчеркивает дизайнер, отмечая значение этого художника для украинской культуры и современного искусства.

Андре Тан представил новую коллекцию &quot;КОД Малевича&quot;: какие тренды диктует модельерАндре Тан показал новую коллекцию (фото предоставлено пресс-службой)

Эстетика коллекции "КОД"

Коллекция состоит из платьев, юбок, футболок с графическими принтами, панам и tote bag - каждый элемент имеет четкую структуру и форму.

Андре Тан представил новую коллекцию &quot;КОД Малевича&quot;: какие тренды диктует модельерНовая коллекция Андре Тана (фото предоставлено пресс-службой)

Прямые линии и контрасты черного и белого символизируют порядок, борьбу и свободу, в то время как цвет вызывают эмоции, которые невозможно скрыть.

Коллекция создана для тех, кто стремится к самовыражению и хочет сохранить свою идентичность даже в условиях нестабильности.

Андре Тан представил новую коллекцию &quot;КОД Малевича&quot;: какие тренды диктует модельерАндре Тан показал новую коллекцию "КОД" (фото предоставлено пресс-службой)

Лицо коллекции

Лицом новой коллекции стала украинская актриса Марина Кошкина - заслуженная артистка Украины, эмоциональное ощущение ролей и сила сценического образа которой идеально отражают концепцию колекции "КОД".

Кроме того, она исполнила одну из главных ролей в фильме "Малевич", представленном на Международной конференции по восстановлению Украины в Риме.

Андре Тан представил новую коллекцию &quot;КОД Малевича&quot;: какие тренды диктует модельерМарина Кошкина в новой коллекции Андре Тана (фото предоставлено пресс-службой)

Исследование украинского искусства через моду

Андре Тан уже не в первый раз обращается к украинскому искусству из-за своей работы. В мае 2025 года он представил капсульную коллекцию, вдохновленную творчеством Марии Примаченко.

Андре Тан представил новую коллекцию &quot;КОД Малевича&quot;: какие тренды диктует модельерНовая коллекция Андре Тана (фото предоставлено пресс-службой)

С выбором Казимира Малевича для следующей коллекции дизайнер связывает важность сохранения связи между поколениями, творившими в Украине 100 лет назад, и современными украинцами, отстаивающими сейчас свою свободу и достоинство.

"КОД" транслирует сигнал свободы, яркой культурной идентичности и нашей правды, которую невозможно стереть", - подытожил Андре Тан.

Андре Тан представил новую коллекцию &quot;КОД Малевича&quot;: какие тренды диктует модельерАндре Тан показал новую коллекцию "КОД" (фото предоставлено пресс-службой)

Вас также может заинтересовать

При написании материала использовалась информация от пресс-службы Андре Тана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан Модные тренды Тренды
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия