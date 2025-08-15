ua en ru
Каблуки kitten heels и джинсы клеш: модный образ Джамалы, который хочется повторить

Пятница 15 августа 2025 13:47
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Джамала продемонстрировала в сети стильный образ с трендовыми вещами.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories в Instagram.

Какой "лук" выбрала Джамала

Слингбэки на каблуке kitten heels

Главная изюминка образа - слингбэки с анималистичным леопардовым принтом. Это туфли с закрытым носком и ремешком, который проходит вокруг пятки.

Каблук "kitten heel" - невысокий и изящный, что делает обувь удобной и одновременно элегантной. Кроме того, такая форма каблука - один из заметных трендов, который возвращает моду на более практичную и женственную обувь.

Анималистичный принт, в свою очередь, добавляет образу дерзости.

Каблуки kitten heels и джинсы клеш: модный образ Джамалы, который хочется повторитьДжамала показала самую модную обувь на август и сентябрь (скриншот)

Джинсы клеш

На Джамале также расклешенные джинсы темно-серого цвета. Этот фасон является ретро-трендом - его носили модницы в 70-х, а сейчас он вновь вернулся на подиумы и улицы.

Клеш от колена визуально удлиняет ноги и создает эффектный силуэт. В сочетании с невысоким каблуком они смотрятся особенно гармонично.

Джинсы-клеш - отличный способ добавить в образ ретро-шика и непринужденности.

Каблуки kitten heels и джинсы клеш: модный образ Джамалы, который хочется повторитьМодный образ Джамалы (скриншот)

Джинсовая куртка

Образ Джамалы дополняет джинсовая куртка, но не классического синего цвета, а с эффектом "варенки", что придает ей современный и уникальный вид.

Джинсовые куртки - это вечная классика, которая остается актуальной из сезона в сезон, но благодаря необычной расцветке эта вещь выглядит очень свежо и трендово.

Сочетание джинсов и джинсовой куртки - это так называемый total denim, который также является модным приемом.

Образ Джамалы - это удачное сочетание классики и актуальных трендов. Она умело соединила ретро-элементы (джинсы клеш), вечную классику (джинсовая куртка) и современные тренды (слингбэки kitten heels и вареная джинсовая ткань).

Получился стильный, расслабленный и в то же время очень продуманный лук, который подчеркивает ее индивидуальность.

Каблуки kitten heels и джинсы клеш: модный образ Джамалы, который хочется повторить

Джамала показала стильный лук на лето 2025 (скриншот)

