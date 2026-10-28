Тень Медведчука в оборонке: какие связи экс-нардепа Холодова должны проверить спецслужбы

Компании из бизнес-окружения экс-нардепа Андрея Холодова фигурируют в журналистских расследованиях о миллионных оборонных заказах. Возможные связи этих структур с окружением Виктора Медведчука и вопросы к правоохранителям остаются открытыми.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материалы "СтопКора" и другие журналистские расследования.

Что известно о деле по оборонным поставкам

В мае 2026 года генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о передаче в суд дела в отношении частного предприятия, которое получило два государственных контракта более чем на 171 млн гривен. По данным следствия, поставленные комплектующие, в частности, трубки охлаждения двигателей боевых машин пехоты, оказались непригодными для использования по назначению.

По данным медиа, ущерб государству превысил 126 млн гривен, а сумма финансовых операций с признаками отмывания средств составила 73 млн гривен.

Офис генерального прокурора официально не назвал предприятие, фигурирующее по делу. В то же время журналисты обращают внимание на "Техимпекс" - компанию, специализирующуюся на ремонте и обслуживании бронетехники. Однако сама специализация не подтверждает ее причастность к упомянутым контрактам.

Чтобы понять, почему журналисты рассматривают возможные связи между оборонными поставщиками и бизнес-окружением Холодова, следует проследить корпоративные пересечения вокруг компаний, работающих в этом секторе.

Какие компании связывают с бизнес-окружением Холодова

Как отмечают журналисты, ООО "Пром-Техно Группа", которое специализируется на машиностроении и изготовлении специализированного оборудования, является значительным поставщиком оборонного сектора.

По данным аналитических реестров, соучредителями компании являются Юрий Кравченко, Дмитрий Бут и Богдан Высоцкий. Последний связан с брендом "Техимпекс", известным в сфере ремонта и модернизации военной техники.

В бизнес-среде соучредителей фигурируют и другие связанные между собой компании. В частности, бизнес-партнер Дмитрия Бута Оксана Романова вместе с Сергеем Романовым владеет компаниями "Мастер Трейд", "Альбалы" и "Апартмент Групп". Среди совладельцев последней - Елизавета Бойко.

Как выяснили журналисты, официальный адрес регистрации Бойко в Киеве совпадает с адресом Екатерины Шаховской - жены Холодова. Это совпадение является одним из приведенных в расследованиях связей между бизнес-структурами и семьей экс-нардепа, хотя само по себе и не доказывает его контроль над этими компаниями.

Однако бизнесовые пересечения - лишь часть истории. Отдельное направление журналистских расследований касается личных и имущественных связей Холодова с представителями пророссийской политической среды.

Связи с Медведчуком и Деркачем

Имущественные и деловые связи экс-нардепа с пророссийскими политиками журналисты "Схем" исследовали еще с 2019 года. Тогда выяснилось, что детей Холодова и Шаховской крестила супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко, а сам экс-нардеп посещал семейные торжества этой семьи.

В том же году расследователи сообщили о имении в Вене стоимостью около 6 млн евро, оформленном на Шаховскую, а также исследовали деловые интересы семьи в табачном бизнесе.

Кроме того, по данным антикоррупционных ресурсов, через структуры, связанные с "Техимпексом", прослеживаются контакты с другим бывшим народным депутатом - Андреем Деркачем. Он находится под санкциями СНБО и подозревается НАБУ и САП в государственной измене.

В то же время вопросы к предыдущей деятельности Холодова возникали и раньше - в частности, из-за истории с табачным рынком, возможного конфликта интересов и обстоятельств его ухода из парламента.

Табачный скандал и отставка из парламента

В июле 2020 года НАПК составило на Холодова административный протокол о возможном конфликте интересов. По данным агентства, депутат обращался к директору НАБУ в связи с расследованием так называемой "табачной правки". Сам Холодов называл это политическим давлением.

В 2021 году издание Bihus.info также сообщало, что помощницей нардепа Холодова была бизнес-партнер его жены, которая получила из бюджета более 700 тыс. гривен.

Летом 2023 года Холодов сложил депутатский мандат после сообщений журналистов о его длительном отсутствии в Украине. Партия "Слуга народа" исключила его из своих рядов. Как отмечает Рух ЧЕСНО, депутат также обращался в НАБУ с запросами по поводу производств, в которых фигурировал сам.

Причастность компаний по бизнес-окружению Холодова к оборонному сектору и возможные связи с окружением Медведчука превращают эту историю из политического скандала в вопрос национальной безопасности. Особенно на фоне уголовного производства по поставке непригодных запчастей для бронетехники.

Пока информация о конечных бенефициарах и реальных объемах государственных контрактов остается закрытой, ключевым является вопрос: проводили ли СБУ, НАБУ и СНБО проверку возможных связей между участниками оборонного рынка и фигурантами предварительных журналистских расследований - и есть ли основания для дополнительных проверок или санкционных решений.