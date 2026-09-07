Почти 1,2 млрд долларов потерь: NYT раскрыло проблемы оборонных закупок Украины

Украина только в 2024 году потеряла около 1,2 млрд долларов из-за мошенничества, растрат и ненадлежащего управления в оборонных закупках, как свидетельствуют правительственные аудиты контрактов ОПК.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал The New York Times.

В статье под названием "В Украине мошенничество и растраты вознаграждаются новыми контрактами на поставку оружия" NYT проанализировало проверки Государственной аудиторской службы и внутреннего аудиторского подразделения Министерства обороны, а также судебные документы, которые оказались в распоряжении редакции.

Бракованные мины

Одним из примеров NYT называет ситуацию с Павлоградским химическим заводом, который поставлял украинским военным тысячи непригодных минометных мин. По данным судебных документов, предприятие продало армии 233 тысячи непригодных мин, часть из которых имела проблемы с взрывателями или пороховым зарядом.

Директора предприятия Леонида Шимана в апреле 2025 года задержали и обвинили в мошенничестве на около 68 млн долларов. В августе его приговорили к пяти годам заключения по отдельному делу об организации схемы по продаже взрывчатки по завышенным ценам. В то же время, его адвокат заявил, что Шиман намерен обжаловать приговор и отрицает вину по делу в отношении минометных мин.

По данным аудитов, проблемы с продукцией завода стали известны должностным лицам, однако Агентство оборонных закупок (АОЗ) продолжило заключать с предприятием новые контракты. В частности, завод получил заказы на поставку почти всех 122-мм артиллерийских снарядов для украинских военных в 2025 году.

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Аудиторы также установили, что семь из десяти крупнейших военных подрядчиков Украины получали новые заказы, несмотря на открытые уголовные производства, невыполнение предыдущих контрактов или аресты руководителей по коррупционным обвинениям.

Украина переплачивала за оружие

Правительственные аудиты, которые охватывают 2024 и 2025 годы, показали, что только в 2024 году Украина потеряла около 1,2 млрд долларов из-за мошенничества, растрат и неэффективного управления. Эти данные не были обнародованы, поскольку документы обладают грифом конфиденциальности.

В частности, около 126 млн долларов было потеряно из-за отказа от более дешевых предложений и переплаты за вооружение. Еще в одном случае компании судятся относительно как минимум 100 млн долларов предоплаты по контракту, который в итоге сорвался.

Аудиторы выявили 18 компаний, заключивших новые соглашения, несмотря на невыполнение предыдущих договоренностей. Шесть из них не выполнили ни одного контракта.

Отдельно NYT обращает внимание на закупку артиллерийских ракет турецкого производства. В тендере 2024 года участвовали три компании, предложившие цены около 4200, 4600 и 5100 долларов за ракету.

Все ракеты были сделаны на одном турецком заводе. Низшую цену предложил непосредственный производитель Arca Defense, однако контракт получила дочерняя компания чешской Czechoslovak Group, выступавшая посредником.

По оценке NYT, выбор самого дорогостоящего предложения увеличил расходы Украины примерно на 130 млн долларов. Аудиторы не нашли обоснования такого решения, а предварительные проверки рекомендовали избегать закупок через посредников.

"Спецтехноэкспорт" - самый большой должник перед АОЗ

Еще один пример касается закупки ракет советского образца у сербского производителя. Из-за позиции Сербии в отношении России Украина использовала цепочку посредников.

Контракт был заключен с государственной компанией "Спецтехноэкспорт". По данным аудиторов, она имела историю невыполненных контрактов, а ее бывшие руководители были фигурантами расследования возможного хищения и отмывания средств. Кроме того, у компании не было сербской экспортной лицензии на ракеты.

Вместо лицензии "Спецтехноэкспорт" предоставил "гарантийное письмо" от украинской военной разведки. Аудиторы указали, что такое привилегированное отношение не имело юридического обоснования и произошло, несмотря на предыдущие невыполненные обязательства компании.

После этого "Спецтехноэкспорт" заключил субподряд с американской Regulus Global. Это соглашение было одним из нескольких между компаниями на общую сумму 1,7 млрд долларов.

Фирма Regulus Global под руководством бывшего биржевого брокера Merrill Lynch Уильяма Сомериндайка-младшего уже имела опыт поставки оружия украинской армии, говорится в статье. Однако соглашение по поставкам ракет начало распадаться.

Сомериндайк заявил, что тогдашний министр обороны Рустем Умеров стремился устранить посредников в бизнесе по производству оружия. Он попросил компанию Regulus взаимодействовать напрямую с государственным закупочным агентством, фактически убрав из процесса "Спецтехноэкспорт".

В итоге сделка сорвалась, и к началу 2025 года "Спецтехноэкспорт" стал крупнейшим должником перед закупочным агентством, имея больше невыполненных контрактов, чем любой другой поставщик, выяснили аудиторы.

В результате правительство Украины подало в суд на "Спецтехноэкспорт" с требованием уплаты пени за просроченные штрафы и проценты. В ответ "Спецтехноэкспорт" выдвинул финансовые требования к Regulus.

Сомериндайк заявил NYT, что его компания не совершала никаких нарушений и просто "оказалась между двумя огнями" во время реорганизации системы оборонных закупок в Украине.