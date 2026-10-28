Тінь Медведчука в оборонці: які зв'язки екснардепа Холодова мають перевірити спецслужби

Компанії з бізнесового оточення екснардепа Андрія Холодова фігурують у журналістських розслідуваннях про мільйонні оборонні замовлення. Можливі зв'язки цих структур з оточенням Віктора Медведчука та питання до правоохоронців залишаються відкритими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріали "СтопКору" та інші журналістські розслідування.

Що відомо про справу щодо оборонних постачань

У травні 2026 року генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про передання до суду справи щодо приватного підприємства, яке отримало два державні контракти на понад 171 млн гривень. За даними слідства, поставлені комплектуючі, зокрема трубки охолодження двигунів бойових машин піхоти, виявилися непридатними для використання за призначенням.

За даними медіа, збитки державі перевищили 126 млн гривень, а сума фінансових операцій з ознаками відмивання коштів сягнула 73 млн гривень.

Офіс генерального прокурора офіційно не назвав підприємство, яке фігурує у справі. Водночас журналісти звертають увагу на "Техімпекс" - компанію, що спеціалізується на ремонті й обслуговуванні бронетехніки. Однак сама спеціалізація не підтверджує її причетності до згаданих контрактів.

Щоб зрозуміти, чому журналісти розглядають можливі зв’язки між оборонними постачальниками та бізнесовим оточенням Холодова, варто простежити корпоративні перетини навколо компаній, які працюють у цьому секторі.

Які компанії пов’язують із бізнесовим оточенням Холодова

Як зазначають журналісти, ТОВ "Пром-Техно Група", що спеціалізується на машинобудуванні та виготовленні спеціалізованого устаткування, є помітним постачальником оборонного сектору.

За даними аналітичних реєстрів, співзасновниками компанії є Юрій Кравченко, Дмитро Бут і Богдан Висоцький. Останній пов’язаний із брендом "Техімпекс", відомим у сфері ремонту та модернізації військової техніки.

У бізнесовому оточенні співзасновників фігурують й інші пов’язані між собою компанії. Зокрема, бізнес-партнерка Дмитра Бута Оксана Романова разом із Сергієм Романовим володіє компаніями "Мастер Трейд", "Альбали" та "Апартмент Груп". Серед співвласників останньої - Єлизавета Бойко.

Як з’ясували журналісти, офіційна адреса реєстрації Бойко в Києві збігається з адресою Катерини Шаховської - дружини Холодова. Цей збіг є одним із наведених у розслідуваннях перетинів між бізнесовими структурами та родиною екснардепа, хоча сам по собі й не доводить його контролю над цими компаніями.

Однак бізнесові перетини - лише частина історії. Окремий напрям журналістських розслідувань стосується особистих і майнових зв’язків Холодова з представниками проросійського політичного середовища.

Зв'язки з Медведчуком і Деркачем

Майнові та ділові зв’язки екснардепа з проросійськими політиками журналісти "Схем" досліджували ще з 2019 року. Тоді з'ясувалося, що дітей Холодова та Шаховської хрестила дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, а сам екснардеп відвідував сімейні урочистості цієї родини.

Того ж року розслідувачі повідомили про маєток у Відні вартістю близько 6 млн євро, оформлений на Шаховську, а також дослідили ділові інтереси родини у тютюновому бізнесі.

Крім того, за даними антикорупційних ресурсів, через структури, пов’язані з "Техімпексом", простежуються контакти з іншим колишнім народним депутатом - Андрієм Деркачем. Він перебуває під санкціями РНБО та підозрюється НАБУ і САП у державній зраді.

Водночас питання до попередньої діяльності Холодова виникали й раніше - зокрема, через історію з тютюновим ринком, можливий конфлікт інтересів та обставини його відходу з парламенту.

Тютюновий скандал і відставка з парламенту

У липні 2020 року НАЗК склало на Холодова адміністративний протокол щодо можливого конфлікту інтересів. За даними агентства, депутат звертався до директора НАБУ у зв’язку з розслідуванням так званої "тютюнової правки". Сам Холодов називав це політичним тиском.

У 2021 році видання Bihus.info також повідомляло, що помічницею нардепа Холодова була бізнес-партнерка його дружини, яка отримала з бюджету понад 700 тис. гривень.

Улітку 2023 року Холодов склав депутатський мандат після повідомлень журналістів про його тривалу відсутність в Україні. Партія "Слуга народу" виключила його зі своїх лав. Як зазначає Рух ЧЕСНО, депутат також звертався до НАБУ із запитами щодо проваджень, у яких фігурував сам.

Дотичність компаній із бізнесового оточення Холодова до оборонного сектору та можливі зв’язки з оточенням Медведчука перетворюють цю історію з політичного скандалу на питання національної безпеки. Особливо на тлі кримінального провадження щодо постачання непридатних запчастин для бронетехніки.

Поки інформація про кінцевих бенефіціарів і реальні обсяги державних контрактів залишається закритою, ключовим є питання: чи проводили СБУ, НАБУ та РНБО перевірку можливих зв’язків між учасниками оборонного ринку та фігурантами попередніх журналістських розслідувань - і чи є підстави для додаткових перевірок або санкційних рішень.