В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано

Украина, Вторник 18 ноября 2025 13:04
В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано Иллюстративное фото: в Раде заблокировали трибуну 18 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Верховной Раде сорвалось заседание, на котором должны были рассмотреть отставку министра энергетики Германа Галущенко и министра юстиции Светланы Гринчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Работу парламента остановили после того, как ряд народных депутатов заблокировали трибуну с требованием принять "реальные кадровые решения".

В то же время нардеп Ярослав Железняк сообщил, что голосование за отставку двух министров было запланировано на сегодня. Однако после блокирования председательствующий объявил перерыв, а затем заседание вообще закрыли.

Фракция "Европейская солидарность" заявила, что не будет голосовать за увольнение Галущенко и Гринчук до тех пор, пока на повестку дня не вынесут вопрос отставки всего правительства. Ее представители, в частности Петр Порошенко, заблокировали трибуну, скандируя: "Правительство - вон".
Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв и пригласил лидеров фракций и групп для консультаций.

Что предшествовало

НАБУ и САП ранее сообщили о разоблачении коррупционной организации, к которой, по материалам следствия, могли быть причастны высокопоставленные чиновники. В пленках, обнародованных НАБУ, фигурирует министр юстиции Герман Галущенко.

Правоохранители установили, что участники схемы требовали взятки от контрагентов "Энергоатома" и организовали офис для отмывания денег. После обнародования информации Галущенко отстранили от исполнения обязанностей.

Сам министр заявил, что не держится за должность и поддерживает свое отстранение на время расследования, пообещав защищать свою позицию в юридической плоскости.

Более того, он подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук. Обоих чиновников президент уже исключил из состава СНБО.

