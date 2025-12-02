ua en ru
Стоимость доллара и евро немного выросла в обменниках

Украина, Вторник 02 декабря 2025 13:05
Стоимость доллара и евро немного выросла в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках вырос на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров
Эксперт: Тарас Лесовой

Курс доллара в обменных пунктах Украины 2 декабря повысился на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро также вырос на 4 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 декабря средний курс продажи доллара повысился на 3 копейки по сравнению с 1 декабря и составляет 42,04 гривны, курс евро вырос на 4 копейки – до 49,51 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,57 гривны (+0,03 гривны), евро – по 48,8 гривны (+0,06 гривны).

На межбанке 2 днкабря курс доллара курс находился на уровне 42,36 – 42,39 гривны за доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 1 декабря рост составил 2 копейки.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 2 декабря по сравнению с 1 декабря на 8 копеек – до 42,3413 гривен. Курс евро был повышен на 42 копейки. На 2 декабря стоимость европейской валюты установлена на уровне 49,3149 гривн.

Прогноз курса доллара

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что 1-7 декабря курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 42,2-42,7 гривны, а евро - 48-49,75 гривны. На наличном рынке эксперт ожидает почти такие же показатели: 42,3-42,8 гривны за доллар и 48-49,75 гривны за евро.

Ежедневные колебания курса, считает Лесовой, будут оставаться умеренными: до 5–15 копеек на межбанке, до 10–20 копеек в банках и до 30 копеек в обменниках.

