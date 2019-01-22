Філарет присутній на форумі Тимошенко

Фото: Філарет (РБК-Україна)

Сьогодні в Києві проходить партійний з'їзд "Батьківщини"

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет присутній на з'їзді Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", на якому очікується, що лідера партії Юлію Тимошенко висунуть кандидатом у президенти. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, сьогодні проходить з'їзд "Батьківщини" з метою висування кандидата на пост президента на чергових виборах 31 березня 2019 року. На початку з'їзду до учасників звернувся Філарет.

"Якщо хочемо мати українську державу, мати в цій державі свободу і незалежність, треба об'єднуватися", - сказав він.

Філарет також закликав "Батьківщину" сприяти єднанню народу.

"... щоб ми були вільними. Тому що краще віддати життя, ніж бути в будь-якому ярмі. Я хочу, щоб ми помолилися Господу, щоб він благословив ваш з'їзд", - додав Філарет.

Він також висловив подяку чинному президенту Петру Порошенко за сприяння в створенні автокефальної української церкви.

"Президенти сприяли, починаючи з першого президента Леоніда Марчука. І Кучма писав листи до Вселенського патріарха. І особливо Віктор Ющенко, але досяг цієї мети діючий президент Петро Порошенко", - підкреслив Філарет.

Фото: виступ Філарета на з'їзді "Батьківщини" (РБК-Україна)

Нагадаємо, напередодні Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в президенти нардепа Олександра Шевченка і екс-голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Відзначимо, напередодні координатор виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила, що Україна не може заборонити росіянам бути спостерігачами на виборах.

