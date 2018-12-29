До другого туру президентських виборів виходять Порошенко і Тимошенко, - соцопитування

Ілюстративне фото (socis.kiev.ua)

Голосувати збираються 76,7% респондентів

До другого туру виборів президента, якби вони відбувалися найближчої неділі, виходять лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та чинний президент Петро Порошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Центру "Социс", проведеного з 8 по 18 грудня.

Згідно даних опитування, лідер "Батьківщини" набрала би 14, 4% від тих, хто піде на вибори, а чинний глава держави - 10,8%. На третій позиції - шоумен і ведучий програм на каналі "1+1" Володимир Зеленський з результатом 9,4%. Четверту-п’яту позицію ділять Анатолій Гриценко та Олег Ляшко (відповідно 7,2% та 7,1%). Юрій Бойко набирає 6%, Олександр Шевченко - 4,1%, Андрій Садовий - 3,4%, Святослав Вакарчук - 3,1%, Євген Мураєв - 2,5%, Олександр Вілкул - 1,1%. Голосувати збираються 76,7%.

Більшість виборців вважають, що на виборах переможуть або Тимошенко (23,5%), або Порошенко (20,8%). Лише 4,9% вірять в перемогу Володимира Зеленського; 2,9% - Юрія Бойка та 2,4% - Анатолія Гриценка. Майже 47% вважають, що існує велика загроза російського втручання у вибори президента України, 30% не бачать такої загрози, 23% - відмовилися відповідати на це запитання.

Опитування проводилося за вибіркою, яка репрезентує доросле населення України в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років), поділ на регіони та тип поселення (місто/село). Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод збору первинної соціологічної інформації - стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів.

Фото: результати опитування (socis.kiev.ua)

Напередодні, 28 грудня, було оприлюднено результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року. У ньому також до другого туру виходять Юлія Тимошенко та Петро Порошенко з показником відповідно 16,1% та 13,8%, від тих, хто прийде на вибори. Третій - Володимир Зеленський - 8,8% . Підтримка одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка становить 8,4%, очільника партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 6,8%, глави "Радикальної партії" Олега Ляшка - 6,9%.