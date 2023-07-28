Во временно оккупированном Крыму звучали взрывы, сообщают о работе ПВО
В Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы вчера поздно вечером, 27 июля. Сообщают о работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
По словам очевидцев, оккупанты стреляют, предположительно, из ЗПРК "Панцирь-С" по неизвестной воздушной цели.
Недавние взрывы в оккупированном Крыму
Напомним, утром 24 июля в поселке Веселое раздались взрывы на военном аэродроме и складе боеприпасов. Россия заявила о якобы "атаке беспилотников".
Оккупационные власти Крыма также объявили эвакуацию населения в радиусе 5 км от места взрывов в Джанкойском районе.
Позже партизаны сообщили, что в Крыму могла быть уничтожена партия ракет "Оникс", которыми россияне обстреливают Одесскую и Николаевскую область. На фоне взрывов российские оккупанты закрыли доступ для гражданских на Арабатскую стрелку.
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