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В Крыму могли уничтожить ракеты "Оникс", которыми РФ атакует юг, - партизаны

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Понедельник 24 июля 2023 13:46
В Крыму могли уничтожить ракеты "Оникс", которыми РФ атакует юг, - партизаны Фото: в Крыму могли уничтожить ракеты "Оникс", которыми РФ атакует юг (wikimedia.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Вследствие сегодняшней атаки по Крыму могла быть уничтожена партия ракет "Оникс", которыми российские военные обстреливают Одесскую и Николаевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымские партизаны".

Источники партизан сообщили, что на складе БК в Джанкойском районе была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс".

Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Добавим, что цена одной ракеты "Оникс" составляет от 1,25 до 1,30 млн долларов.

Фото: в Крыму могли уничтожить ракеты "Оникс", которыми РФ атакует юг (t.me/krympartizans)

Взрывы в Крыму

Сегодня утром 24 июля в Крыму сообщали о взрывах на военном аэродроме и складе боеприпасов. В Минобороны России заявили, что Крым якобы атаковали 17 дронов.

Из-за этого гауляйтеры Крыма объявили эвакуацию населения в радиусе 5 км от места взрывов в Джанкойском районе.

В ГУР отметили, что постоянные взрывы в Крыму формируют у оккупантов и гауляйтеров понимание, что полуостров - уже далеко не тыл, и стоит как можно скорее его покинуть.

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