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У тимчасово окупованому Криму лунали вибухи, повідомляють про роботу ППО

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П'ятниця 28 липня 2023 00:50
У тимчасово окупованому Криму лунали вибухи, повідомляють про роботу ППО Фото: у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи, повідомляють про роботу ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи вчора пізно ввечері, 27 липня. Повідомляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами очевидців, окупанти стріляють, ймовірно, із ЗПРК "Панцир-С" по невідомій повітряній цілі.

Нещодавні вибухи в окупованому Криму

Нагадаємо, вранці 24 липня в селищі Веселе пролунали вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. Росія заявила про нібито "атаку безпілотників".

Окупаційна влада Криму також оголосила евакуацію населення в радіусі 5 км від місця вибухів у Джанкойському районі.

Пізніше партизани повідомили, що у Криму могла бути знищена партія ракет "Онікс", якими росіяни обстрілюють Одеську та Миколаївську область. На тлі вибухів російські окупанти закрили доступ для цивільних на Арабатську стрілку.

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