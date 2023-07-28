У тимчасово окупованому Криму лунали вибухи, повідомляють про роботу ППО

У Червоногвардійському районі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи вчора пізно ввечері, 27 липня. Повідомляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами очевидців, окупанти стріляють, ймовірно, із ЗПРК "Панцир-С" по невідомій повітряній цілі.

Нещодавні вибухи в окупованому Криму

Нагадаємо, вранці 24 липня в селищі Веселе пролунали вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. Росія заявила про нібито "атаку безпілотників".

Окупаційна влада Криму також оголосила евакуацію населення в радіусі 5 км від місця вибухів у Джанкойському районі.

Пізніше партизани повідомили, що у Криму могла бути знищена партія ракет "Онікс", якими росіяни обстрілюють Одеську та Миколаївську область. На тлі вибухів російські окупанти закрили доступ для цивільних на Арабатську стрілку.