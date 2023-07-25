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Во временно оккупированной Каховке прозвучала серия взрывов

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Вторник 25 июля 2023 07:30
Во временно оккупированной Каховке прозвучала серия взрывов Фото: во временно оккупированной Каховке прозвучала серия взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области прозвучала серия взрывов сегодня утром, 25 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Во временно оккупированной Каховке прозвучала серия взрывов"Каховка. ВСУ точно передали оккупанту доброе утро не менее 30 раз. Он жалуется, что понес значительные потери", - говорится в сообщении советника мэра.

Взрывы на временно оккупированных территориях

В последние недели участилось количество взрывов на временно оккупированных территориях. Так, в Крыму утром 24 июля раздались взрывы. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов.

Кроме того, 22 июля в Красногвардейском районе Крыма в течение длительного времени раздавались взрывы. Через некоторое время Аксенов признал атаку дронов и объявил эвакуацию населения в радиусе 5 км от места ЧП.

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