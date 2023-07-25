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У тимчасово окупованій Каховці пролунала серія вибухів

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Вівторок 25 липня 2023 07:30
У тимчасово окупованій Каховці пролунала серія вибухів Фото: у тимчасово окупованій Каховці пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованій Каховці на Херсонської області пролунала серія вибухів сьогодні вранці, 25 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

У тимчасово окупованій Каховці пролунала серія вибухів"Каховка. ЗСУ точно передали окупанту доброго ранку не менше 30 разів. Він скаржиться, що зазнав значних втрат", - йдеться у повідомленні радника мера.

Вибухи на тимчасово окупованих територіях

В останні тижні почастішала кількість вибухів на тимчасово окупованих територіях. Так, у Криму вранці 24 липня пролунали вибухи. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про попадання до складу боєприпасів.

Крім того, 22 липня в Червоногвардійському районі Криму протягом тривалого часу лунали вибухи. Через деякий час Аксьонов визнав атаку дронів і оголосив евакуацію населення в радіусі 5 км від місця НП.

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