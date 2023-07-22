В Крыму раздаются взрывы, движение через Керченский мост перекрыто

Российские оккупанты перекрыли движение через Крымский мост. Тем временем в Красногвардейском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ЧП/Крым".

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - отметили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Перед этим в Симферополе произошел пожар, однако, как утверждают россияне, горел двухэтажный дом.

В то же время известно о взрывах в Красногвардейском районе. Как утверждают очевидцы, взрывы раздавались в течение десяти минут.

По словам так называемого "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова, якобы состоялась попытка налета беспилотников. Других подробностей он пока не раскрыл.

"Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - добавил Аксенов.

Взрывы в Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму в последнее время часто раздаются взрывы. Часть из них связана с ударами украинских военных по скоплению вражеских войск, техники или стратегических объектах.

Например, недавно во временно оккупированном поселке Раздольное ночью раздавались взрывы. В сети утверждали о якобы ударе БПЛА, а россияне в привычной для них манере - обвиняли Украину.