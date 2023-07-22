В Крыму прилет по военному складу. Остановились поезда, идет эвакуация

В Красногвардейском районе Крыма утром раздавались взрывы. В результате удара БпЛА произошла детонация на складе боеприпасов.

Об этом рассказал так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет", - заявил Аксенов.

Также гауляйтер добавил, что оккупационными "властями" было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.

В частности, он утверждает, что движение на Крымской железной дороге будет приостановлено для "минимизации рисков".

Поражены цели в самом центре Крыма

Как пишет Defence Express, судя по видео от гражданских речь идет о нефтебазе и аэродроме, который ранее был авиабазой Черноморского флота СССР.

Нефтебаза

Несмотря на незначительный размер нефтебазы, она находится вплотную к железнодорожному пути.

"Этот путь идет через Джанкой, проходит через Октябрьское и в районе Гвардейского разделяется на линии в Евпаторию и Симферополь-Севастополь. И пока пожар не будет ликвидирован, то очевидно и движение всех поездов будет заблокировано для большей части полуострова", - добавляет издание.

Аэродром

В середине 90-х годов все авиационные подразделения, которые базировались на нем были расформированы. Аэродром, в свою очередь, заброшен. Однако перед началом полномасштабного вторжения Россия снова превратила аэродром в военный объект, но в полевой лагерь.

Согласно снимкам Google Earth от февраля 2022 года, на аэродроме расположено большое количество военной автомобильной техники и палатки.

Судя по детонации и размеру облака после "прилета", попадание было крайне удачным.

Фото: россияне утверждают о "прилетах" по складу в Крыму, объявлена эвакуация (Google Earth)

Взрывы в Крыму

Утром в Крыму прогремели взрывы в Красногвардейском районе. Как утверждали очевидцы, взрывы раздавались в течение десятка минут. На тот момент движение через Крымский мост было перекрыто.

Через некоторое время Аксенов заявил о якобы атаке БпЛА. В частности оккупанты пригрозили гражданским наказанием в случае фотографирования или же съемки места "прилета".

Тем временем очевидцы также заявляли о пожаре на железнодорожной станции Элеваторная в селе Октябрьское после взрывов.