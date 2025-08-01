Не только Успенский пост? Что на самом деле празднуют 1 августа и почему это важно

Сегодняшний день - 1 августа - особенно важен для верующих, ведь сейчас начинается двухнедельный Успенский пост и отмечается праздник Изнесения честных древ животворящего Креста Господня (известный в народе как Маковея или Медовый Спас).
Подробнее о происхождении и правилах поста, больших церковных праздниках, которые приходятся на его период, а также важности для верующих именно дня 1 августа, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Первые упоминания об Успенском посте встречаются в источниках IX века. Окончательно же утвердил двухнедельный период поста перед праздником Успения Константинопольский Собор в 1166 году.
Свое название - Успенский - он получил именно потому, что завершается в день чествования Успения Пресвятой Богородицы (15 августа).
Между тем начинается этот пост в день праздника Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня (1 августа).
Несколько ранее в пресс-службе Православной Церкви Украины рассказали, что Успенский пост - единственный в церковном году, посвященный Деве Марии.
По строгости правил он подобен Великому посту - верующие воздерживаются от потребления:
Некоторое послабление допускается на великий праздник Преображения Господня (6 августа), когда разрешается есть рыбу.
На период Успенского поста приходятся несколько больших церковных праздников:
На следующий же день после его завершения - 16 августа - отмечается праздник Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа.
Исторически сегодняшний праздник связан с традицией Константинопольской Церкви начинать именно в этот день торжественные процессии с частицей Животворящего Древа, на котором был распят Спаситель:
"Приняв вместе с крещением и богослужебный устав Константинопольской Матери-Церкви, наши предки приняли этот благочестивый обычай, связывая его также с благодарностью Богу за благословение новым урожаем", - рассказали в ПЦУ.
Именно поэтому у нас существует давняя традиция приносить в этот праздник в храмы на освящение после Божественной литургии:
"На духовную пищу и телесную пользу, в благодарность Богу за то, что Он и в этом году щедро одарил нас тем, что вырастила земля", - объяснили в ПЦУ.
Уточняется, что в целом особое богослужебное поклонение честному Кресту Православная Церковь совершает трижды в год:
Согласно новоюлианскому церковному календарю, которым пользуется сейчас ПЦУ, 1 августа украинцы молитвенно чтят память:
"Которые за веру в истинного Бога пострадали еще в 166 году до Рождества Христова", - уточнили в ПЦУ.
В переводе с арамейского их фамилия означает "молот", указывая на их стойкость и твердость в вере.
Украинцам объяснили, что эти ветхозаветные исповедники истины жили во времена правления жестокого царя Антиоха, который гонениями и наказаниями пытался заставить евреев отступиться от предписаний Закона Божьего.
"Как ни давил жестокий царь, но братья помнили наставления своего учителя и никак не соглашались нарушить предписания Закона. За это их отдали на страшные муки, убивая одного за другим на глазах у матери. Не выдержало ее сердце, и возле тел своих сыновей отдала и она Богу душу", - рассказали в ПЦУ.
При этом подвиг братьев Маккавеев не остался напрасным - он вдохновил последователей на восстание против безбожного царя, которое завершилось успехом и победой.
"А сам царь Антиох заболел ужасной болезнью и умер злой смертью, утвердив перед всеми мысль о справедливом Суде Божьем для тиранов и гонителей", - добавили в ПЦУ.
Согласно информации ПЦУ, в церковном календаре таких праздников как "Маковея" или "Спас" - нет.
"Будучи знакомыми с народными традициями, помните, что Спас - Спаситель наш Иисус Христос - Один, и не может быть "первым", "вторым" или "третьим". И тем более не может быть "медовым", "яблочным" или "ореховым", - объяснили украинцам.
Подчеркивается, что подобные определения к праздникам возникли из традиции приносить на освящение в храм первые плоды, которые созревали в это время, для:
При этом они не могут заменять настоящие названия праздников.
"И тем более вытеснять их истинный смысл - чествование Господа Иисуса Христа", - добавили в ПЦУ.
В завершение украинцам напомнили, что букетики, с которыми верующие сегодня приходят в храмы, называют также "маковейчиками".
В то же время с братьями Маккавеевыми ни "Маковея", ни "маковейчики" не связаны (несмотря на созвучность фамилии этих святых с маком).
Согласно информации ПЦУ, традиция его освящения никак не связана с мучениками и появилась на много веков позже, чем "жили и трудились на Божьей ниве братья Маккавеевы".
"Пусть сегодняшний праздник Изнесения честных древ животворящего Креста Господня, а также память о семи мучениках Маккавеевых вдохновляет нас быть такими же твердыми в нашей вере и достигать побед. С Богом победим! Слава Иисусу Христу", - подытожили в Православной Церкви.
Напомним, ранее в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе и напомнили о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.
Кроме того, украинцам объяснили, кто такие бесы, как с ними бороться, и стоит ли бояться проклятий.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
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