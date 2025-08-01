Не тільки Успенський піст? Що насправді святкують 1 серпня й чому це важливо

Сьогоднішній день - 1 серпня - особливо важливий для вірян, адже нині розпочинається двотижневий Успенський піст і відзначається свято Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього (знане у народі як Маковія або Медовий Спас).
Докладніше про походження й правила посту, великі церковні свята, які припадають на його період, а також важливість для вірян саме дня 1 серпня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Перші згадки про Успенський піст зустрічаються у джерелах IX століття. Остаточно ж затвердив двотижневий період посту перед святом Успіння Константинопольський Собор у 1166 році.
Свою назву - Успенський - він отримав саме через те, що завершується у день вшанування Успіння Пресвятої Богородиці (15 серпня).
Тим часом починається цей піст у день свята Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього (1 серпня).
Дещо раніше у прес-службі Православної Церкви України розповіли, що Успенський піст - єдиний у церковному році, присвячений Діві Марії.
За суворістю правил він подібний до Великого посту - вірні утримуються від споживання:
Деяке послаблення допускається на велике свято Преображення Господнього (6 серпня), коли дозволяється їсти рибу.
На період Успенського посту припадають кілька великих церковних свят:
Наступного ж дня після його завершення - 16 серпня - відзначається свято Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу (убруса) Господа Ісуса Христа.
Історично сьогоднішнє свято пов'язане з традицією Константинопольської Церкви розпочинати саме в цей день урочисті процесії з часткою Животворчого Древа, на якому був розіп'ятий Спаситель:
"Прийнявши разом із хрещенням і богослужбовий устав Константинопольської Матері-Церкви, наші предки прийняли цей благочестивий звичай, пов'язуючи його також з подякою Богові за благословення новим врожаєм", - розповіли у ПЦУ.
Саме тому в нас існує давня традиція приносити в це свято до храмів на освячення після Божественної літургії:
"На духовну поживу й тілесну користь, на подяку Богові за те, що Він і цього року щедро обдарував нас тим, що виростила земля", - пояснили у ПЦУ.
Уточнюється, що в цілому особливе богослужбове поклоніння чесному Хресту Православна Церква звершує тричі на рік:
Згідно з новоюліанським церковним календарем, яким послуговується нині ПЦУ, 1 серпня українці молитовно вшановують пам'ять:
"Які за віру в істинного Бога постраждали ще в 166 році до Різдва Христового", - уточнили у ПЦУ.
У перекладі з арамейської їхнє прізвище означає "молот", вказуючи на їхню стійкість і твердість у вірі.
Українцям пояснили, що ці старозавітні сповідники істини жили за часів правління жорстокого царя Антіоха, який гоніннями й покараннями намагався змусити євреїв відступитися від приписів Закону Божого.
"Як не тиснув жорстокий цар, але брати пам'ятали настанови свого вчителя і ніяк не погоджувались порушити приписи Закону. За це їх віддали на страшні муки, вбиваючи одного за другим на очах у матері. Не витримало її серце, і біля тіл своїх синів віддала і вона Богові душу", - розповіли у ПЦУ.
При цьому подвиг братів Маккавеєвих не лишився марним - він надихнув послідовників на повстання проти безбожного царя, яке завершилось успіхом і перемогою.
"А сам цар Антіох захворів на жахливу хворобу і помер лихою смертю, утвердивши перед усіма думку про справедливий Суд Божий для тиранів і гонителів", - додали у ПЦУ.
Згідно з інформацією ПЦУ, у церковному календарі таких свят як "Маковія" або "Спас" - немає.
"Будучи обізнаними з народними традиціями, пам'ятаймо, що Спас - Спаситель наш Ісус Христос - Один, і не може бути "першим", "другим" чи "третім". І тим більше не може бути "медовим", "яблучним" чи "горіховим", - пояснили українцям.
Наголошується, що подібні означення до свят виникли з традиції приносити на освячення до храму перші плоди, що достигали на цей час, задля:
При цьому вони не можуть заміняти справжні назви свят.
"І тим більше витісняти їхній правдивий зміст - вшанування Господа Ісуса Христа", - додали у ПЦУ.
Насамкінець українцям нагадали, що букетики, з якими віряни сьогодні приходять до храмів, називають також "маковійчиками".
Водночас із братами Маккавеєвими ані "Маковія", ані "маковійчики" не пов'язані (незважаючи на співзвучність прізвища цих святих із маком).
Згідно з інформацією ПЦУ, традиція його освячення ніяк не пов'язана з мучениками та з'явилася на багато століть пізніше, аніж "жили й трудилися на Божій ниві брати Маккавеєві".
"Нехай сьогоднішнє свято Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього, а також пам'ять про сімох мучеників Маккавеєвих надихає нас бути такими ж твердими у нашій вірі та досягати перемог. З Богом переможемо! Слава Ісусу Христу", - підсумували у Православній Церкві.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю й нагадали про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.
Крім того, українцям пояснили, хто такі біси, як з ними боротись, і чи варто боятися прокльонів.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
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